"Реанимировать" вчерашний шашлык и накормить семью вкусным ужином или обедом - проще простого.

С наступлением теплых дней люди все чаще жарят шашлык. Иногда случается так, что мясо остается. Согласитесь, шашлык из холодильника - совсем не то же самое, что сочное мясо прямо с мангала. Однако не спешите расстраиваться, ведь что можно сделать с жестким шашлыком?! Правильно - использовать в других блюдах!

Почему шашлык становится жестким

Есть несколько причин, почему шашлык может выйти жестким. Одной из самых распространенных является неправильная жарка - его очень легко передержать на огне, и тогда мясо получится сухим, и его не спасет ни один кетчуп или соус.

Кроме того, большую роль в приготовлении шашлыка играет маринад. Главным врагом сочного мяса является уксус, хотя его почему-то часто пишут в рецептах. Повара также советуют обратить внимание на тип мяса, которое вы выбираете для жарки на мангале. К примеру, если использовать лопаточную часть свинины, замороженное мясо или тушку старого животного, о сочном блюде можно сразу забыть. Неплохим вариантом для приготовления на мангале является свиная шея.

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Теперь рассмотрим, что же можно приготовить из сухого шашлыка.

Жаркое из вчерашнего шашлыка

Сухой шашлык - вовсе не повод выбрасывать мясо или отдавать его животным. Его можно повторно использовать в жарком.

Вам понадобится:

1 кг вчерашнего шашлыка;

400 г шампиньонов (можете взять другие грибы);

2 средних луковицы;

6 средних картофелин;

100 г бекона;

1/3 стакана белого сухого вина;

2-3 средних зубчика чеснока;

зелень, соль, перец - по вкусу.

Нарежьте соломкой и обжарьте до золотистой корочки бекон, после чего переложите на тарелку. В жире, который остался в сковороде, обжарьте нарезанный лук, добавьте грибы. Как только грибы станут мягкими, а лук - золотистым, смело кладите туда оставшийся шашлык. Через 5-7 минут добавьте обжаренный ранее бекон, специи, чеснок и залейте горячей водой, чтобы она покрыла мясо. Тушите на медленном огне, пока мясо не станет очень мягким. После добавьте туда нарезанный картофель и долейте кипяток, чтобы он покрыл картошку. Томите до готовности картофеля. Подавать такое блюдо можно, посыпав зеленью.

Плов из вчерашнего шашлыка

Рассказываем, что делать, если остался шашлык - как приготовить дома вкусный ужин. Вчерашнее мясо можно использовать для приготовления плова. Это сытное блюдо с остатками шашлыка готовить проще простого.

Ингредиенты:

600 г шашлыка;

1 стакан длинного риса;

1 средняя морковь;

1 средняя луковица;

соль, специи - по вкусу.

Нарежьте вчерашний шашлык маленькими кусочками. Проследите, чтобы на мясе не было "подгоревших" участков - от них лучше избавиться, иначе плов будет испорчен. Натрите на крупной терке морковь, а лук нарежьте кубиками, после чего протушите овощи в сотейнике в большом количестве масла на слабом огне. Как только лук начнет становиться прозрачнее, добавьте в сотейник мясо.

Пока готовится мясо и зажарка, отварите рис почти до готовности в подсоленной воде. После - смешайте рис с овощами и мясом, добавьте специи и протушите, добавив немного воды, до готовности риса. Можете украсить блюдо листьями петрушки.

Салат из вчерашнего шашлыка

Если в холодильнике есть сухой шашлык, значит пришло время готовить салат.

Вам понадобится:

400 г шашлыка;

4 яйца;

5-6 средних картофелин;

1 небольшая морковь;

300 г консервированного зеленого горошка;

майонез, соль, специи - по вкусу.

Отварите картофель, морковь и яйца. Пока они готовятся, нарежьте вчерашний шашлык на кубики. После остудите овощи и яйца и нарежьте такими же кубиками. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте специи, соль и майонез. Подавать салат можно, украсив петрушкой и кусочком лимона. Это блюдо удивит каждого и понравится даже самому разборчивому едоку.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить вкуснейший шашлык в духовке. Советуем попробовать этот рецепт, вы точно захотите его повторить.

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