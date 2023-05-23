С наступлением теплых дней люди все чаще жарят шашлык. Иногда случается так, что мясо остается. Согласитесь, шашлык из холодильника - совсем не то же самое, что сочное мясо прямо с мангала. Однако не спешите расстраиваться, ведь что можно сделать с жестким шашлыком?! Правильно - использовать в других блюдах!
- Почему шашлык становится жестким
- Жаркое из вчерашнего шашлыка
- Плов из вчерашнего шашлыка
- Салат из вчерашнего шашлыка
Почему шашлык становится жестким
Есть несколько причин, почему шашлык может выйти жестким. Одной из самых распространенных является неправильная жарка - его очень легко передержать на огне, и тогда мясо получится сухим, и его не спасет ни один кетчуп или соус.
Кроме того, большую роль в приготовлении шашлыка играет маринад. Главным врагом сочного мяса является уксус, хотя его почему-то часто пишут в рецептах. Повара также советуют обратить внимание на тип мяса, которое вы выбираете для жарки на мангале. К примеру, если использовать лопаточную часть свинины, замороженное мясо или тушку старого животного, о сочном блюде можно сразу забыть. Неплохим вариантом для приготовления на мангале является свиная шея.
Теперь рассмотрим, что же можно приготовить из сухого шашлыка.
Жаркое из вчерашнего шашлыка
Сухой шашлык - вовсе не повод выбрасывать мясо или отдавать его животным. Его можно повторно использовать в жарком.
Вам понадобится:
- 1 кг вчерашнего шашлыка;
- 400 г шампиньонов (можете взять другие грибы);
- 2 средних луковицы;
- 6 средних картофелин;
- 100 г бекона;
- 1/3 стакана белого сухого вина;
- 2-3 средних зубчика чеснока;
- зелень, соль, перец - по вкусу.
Нарежьте соломкой и обжарьте до золотистой корочки бекон, после чего переложите на тарелку. В жире, который остался в сковороде, обжарьте нарезанный лук, добавьте грибы. Как только грибы станут мягкими, а лук - золотистым, смело кладите туда оставшийся шашлык. Через 5-7 минут добавьте обжаренный ранее бекон, специи, чеснок и залейте горячей водой, чтобы она покрыла мясо. Тушите на медленном огне, пока мясо не станет очень мягким. После добавьте туда нарезанный картофель и долейте кипяток, чтобы он покрыл картошку. Томите до готовности картофеля. Подавать такое блюдо можно, посыпав зеленью.
Плов из вчерашнего шашлыка
Рассказываем, что делать, если остался шашлык - как приготовить дома вкусный ужин. Вчерашнее мясо можно использовать для приготовления плова. Это сытное блюдо с остатками шашлыка готовить проще простого.
Ингредиенты:
- 600 г шашлыка;
- 1 стакан длинного риса;
- 1 средняя морковь;
- 1 средняя луковица;
- соль, специи - по вкусу.
Нарежьте вчерашний шашлык маленькими кусочками. Проследите, чтобы на мясе не было "подгоревших" участков - от них лучше избавиться, иначе плов будет испорчен. Натрите на крупной терке морковь, а лук нарежьте кубиками, после чего протушите овощи в сотейнике в большом количестве масла на слабом огне. Как только лук начнет становиться прозрачнее, добавьте в сотейник мясо.
Пока готовится мясо и зажарка, отварите рис почти до готовности в подсоленной воде. После - смешайте рис с овощами и мясом, добавьте специи и протушите, добавив немного воды, до готовности риса. Можете украсить блюдо листьями петрушки.
Салат из вчерашнего шашлыка
Если в холодильнике есть сухой шашлык, значит пришло время готовить салат.
Вам понадобится:
- 400 г шашлыка;
- 4 яйца;
- 5-6 средних картофелин;
- 1 небольшая морковь;
- 300 г консервированного зеленого горошка;
- майонез, соль, специи - по вкусу.
Отварите картофель, морковь и яйца. Пока они готовятся, нарежьте вчерашний шашлык на кубики. После остудите овощи и яйца и нарежьте такими же кубиками. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте специи, соль и майонез. Подавать салат можно, украсив петрушкой и кусочком лимона. Это блюдо удивит каждого и понравится даже самому разборчивому едоку.
Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить вкуснейший шашлык в духовке. Советуем попробовать этот рецепт, вы точно захотите его повторить.