Ежегодно на Новый год мы накрываем сытый и богатый стол. Из всего кулинарного разнообразия главное место на столе занимает мясо. Мясные блюда на Новый год должны быть необычными, чтобы праздник точно запомнился всем родным. Предлагаем несколько обалденных рецептов: гости будут в восторге.
Ранее мы собрали самые вкусные закуски на Новый год для удачного начала трапезы.
Вкусное мясо на Новый год: куриное филе с сюрпризом
- Куриное филе – 500 г.
- Картошка – 4 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубч.
- Сыр – 100 г.
- Сметана – 3 ст.л.
- Молоко – 1 ст.л.
Куриное филе нарезать тонкими пластинами и замочить в молоке на час. Лук, помидоры и картошку нарезать тонкими полукольцами. Яйца взбить со сметаной и слегка посолить. Чеснок мелко порубить. Форму для запекания смазать маслом. Выложить в форму слоями картошку, лук, помидоры, чеснок, полить яично-сметанной заправкой. Сверху выложить куски курицы и посыпать сыром. Выпекать 25 минут при температуре 180°.
Мясные блюда на Новый год 2022: чевапчичи в беконе
- Свиной или говяжий фарш – 100 г.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 7 зубч.
- Яйца – 1 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Бекон – 12 полосок.
- Растительное масло для жарки.
В мясной фарш вмешать яйцо, майонез, мелко нарезанные лук и чеснок. Посолить и поперчить. Пропустить массу через мясорубку. Сформировать колбаски из фарша и обернуть беконом. При необходимости закрепить зубочисткой. Обжарить чевапчичи на хорошо разогретом масле с двух сторон.
Курица на Новый год: запеченная курица с мандаринами, курагой и вяленой клюквой
- Тушка курицы.
- Мандарины – 6 шт.
- Лук – 4 шт.
- Вяленая клюква – 40 г.
Для маринада:
- Апельсиновый сок – 4 ст.л.
- Горчица неострая – 1 ст.л.
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Розмарин – 1 ст.л.
- Сладкая паприка – 0.5 ч.л.
Читайте такжеМеню на Новый год 2022: самые вкусные идеи для праздничного столаСмешать все ингредиенты для маринада. Курицу обмыть и обсушить салфетками. Курицу смазать маринадом со всех сторон и убрать в холодильник на час. Клюкву залить кипятком на 10 минут. Мандарины почистить и разрезать на половины. Лук крупно порезать.
Курицу начинить половинками мандаринов, клюквой, луком и розмарином. Скрепить края курицы зубочисткой и поставить в духовку на 90 минут при 180º. Периодически поливать курицу соусом. Если курица начинает подгорать – накрыть фольгой. Подавать курицу с выложенными вокруг дольками мандаринов.
Блюда из курицы на Новый год: куриные крылышки в соевом соусе с колой
- Куриные крылышки – 12 шт.
- Кока-кола – 180 г.
- Соевый соус – 5 ст.л.
- Подсолнечное масло – 2 ст.л.
- Зеленый лук для украшения.
Крылышки замариновать в соевом соусе на час. Поджарить на сковороде с разогретым маслом до румяной корочки. Затем влить в крылышки колу. Готовить крылышки 15 минут под закрытой крышкой и 5 минут без крышки. Готовое блюдо посыпать рубленным зеленым луком. Подавать с запеченной картошкой.
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