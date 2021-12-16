Мясные блюда на Новый год составляют основу праздничного стола.

Ежегодно на Новый год мы накрываем сытый и богатый стол. Из всего кулинарного разнообразия главное место на столе занимает мясо. Мясные блюда на Новый год должны быть необычными, чтобы праздник точно запомнился всем родным. Предлагаем несколько обалденных рецептов: гости будут в восторге.

Ранее мы собрали самые вкусные закуски на Новый год для удачного начала трапезы.

Вкусное мясо на Новый год: куриное филе с сюрпризом

Куриное филе – 500 г.

Картошка – 4 шт.

Помидоры – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зубч.

Сыр – 100 г.

Сметана – 3 ст.л.

Молоко – 1 ст.л.

Куриное филе нарезать тонкими пластинами и замочить в молоке на час. Лук, помидоры и картошку нарезать тонкими полукольцами. Яйца взбить со сметаной и слегка посолить. Чеснок мелко порубить. Форму для запекания смазать маслом. Выложить в форму слоями картошку, лук, помидоры, чеснок, полить яично-сметанной заправкой. Сверху выложить куски курицы и посыпать сыром. Выпекать 25 минут при температуре 180°.

Мясные блюда на Новый год 2022: чевапчичи в беконе

Свиной или говяжий фарш – 100 г.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 7 зубч.

Яйца – 1 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Бекон – 12 полосок.

Растительное масло для жарки.

В мясной фарш вмешать яйцо, майонез, мелко нарезанные лук и чеснок. Посолить и поперчить. Пропустить массу через мясорубку. Сформировать колбаски из фарша и обернуть беконом. При необходимости закрепить зубочисткой. Обжарить чевапчичи на хорошо разогретом масле с двух сторон.

Курица на Новый год: запеченная курица с мандаринами, курагой и вяленой клюквой

Тушка курицы.

Мандарины – 6 шт.

Лук – 4 шт.

Вяленая клюква – 40 г.

Для маринада:

Апельсиновый сок – 4 ст.л.

Горчица неострая – 1 ст.л.

Оливковое масло – 3 ст.л.

Розмарин – 1 ст.л.

Сладкая паприка – 0.5 ч.л.

Читайте такжеМеню на Новый год 2022: самые вкусные идеи для праздничного столаСмешать все ингредиенты для маринада. Курицу обмыть и обсушить салфетками. Курицу смазать маринадом со всех сторон и убрать в холодильник на час. Клюкву залить кипятком на 10 минут. Мандарины почистить и разрезать на половины. Лук крупно порезать.

Курицу начинить половинками мандаринов, клюквой, луком и розмарином. Скрепить края курицы зубочисткой и поставить в духовку на 90 минут при 180º. Периодически поливать курицу соусом. Если курица начинает подгорать – накрыть фольгой. Подавать курицу с выложенными вокруг дольками мандаринов.

Блюда из курицы на Новый год: куриные крылышки в соевом соусе с колой

Куриные крылышки – 12 шт.

Кока-кола – 180 г.

Соевый соус – 5 ст.л.

Подсолнечное масло – 2 ст.л.

Зеленый лук для украшения.

Крылышки замариновать в соевом соусе на час. Поджарить на сковороде с разогретым маслом до румяной корочки. Затем влить в крылышки колу. Готовить крылышки 15 минут под закрытой крышкой и 5 минут без крышки. Готовое блюдо посыпать рубленным зеленым луком. Подавать с запеченной картошкой.

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Автор: Екатерина Пулатова