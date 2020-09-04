Такие диетические котлетки являются идеальным угощением для тех, кто придерживается здорового питания.

Котлеты на пару – невероятно вкусное и полезное блюдо.

Приготовленное с помощью обработки паром мясо исключает малейшую возможность появления каких-либо вредных веществ, а правильные температурные режимы позволяют сохранить нужную мягкость, нежность и необходимый состав полезных элементов для человека. Благодаря этому котлеты получаются диетическими и станут идеальным угощением для тех, кто соблюдает диету.

Котлеты на пару в мультиварке

Мясной фарш - 500 г

Куриные яйца - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Белый хлеб - 2 г

Молоко - 50 мл

Сливочное масло - 35 г

Панировочные сухари - 4 ст.л.

Соль, сухие специи - по вкусу

Очистить лук и чеснок. Лук порезать мелкими кубиками, а чеснок выдавить через пресс или мелко потереть.

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Если у хлеба мягкая корочка, то можно покрошить мякоть вместе с ней в глубокую посуду и полить сверху молоком. Перемешать.

Мясной фарш высыпать в большую тарелку. Добавить порезанные овощи, размешать ложкой массу.

Размягченное масло покрошить на кусочки и добавить к фаршу вместе с размокшим хлебом. Перемешать до однородности.

Посолить фарш, добавить специи по вкусу. Вбить яйцо, размешать все руками до получения однородной консистенции.

Сформировать из фарша средние по размеру котлеты. Обвалять их в панировочных сухарях.

Взять решетку для приготовления на пару, положить на нее сделанные котлеты.

Налить в чашу мультиварки воду согласно инструкции. Поместить решетку и включить режим приготовления на пару на 1 час. Готовить котлеты под крышкой.

Куриные котлеты на пару

Куриное (или индюшачье) филе - 700 г

Батон - 100 г

Томатная паста - 2 ст. л.

Лук - 1 шт.

Молоко - 200 мл (для хлеба)

Соль, специи - по вкусу

Куриное или индюшиное мясо перемолоть до состояния однородного фарша.

Белый хлеб размочить в молоке. Лук мелко порубить. Смешать фарш с размоченным мякотью белого хлеба и луком до получения однородной массы.

При желании к полученной массе добавить 2 столовые ложки томатной пасты (она придаст котлетам цвета). Влить в фарш 0,5 стакана воды, посолить, поперчить. Опять все перемешать.

Из полученного фарша сформировать котлеты. Выложить их на решетку для приготовления на пару. Согласно инструкции наполнить чашу мультиварки водой. Выставить режим приготовления на пару на 25 минут.

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Автор: УНИАН