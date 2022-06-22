Скумбрия - очень полезная и вкусная рыба с богатым вкусом, который полностью раскрывается при запекании. УНИАН собрал вкусные рецепты запеченной скумбрии с различными овощами и маринадами.
Скумбрия запеченная с овощами
- Скумбрия свежая - 2 шт.
- Лук крупный - 2 шт.
- Морковь крупная - 1 шт.
- Чеснок - 2 зуб.
- Помидор - 3 шт.
- Перец сладкий - 1 шт.
- Соевый соус - 1 ст. л.
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Лимон - 6 кружочков.
- Соль, перец по вкусу.
Лук нарезать крупными полукольцами, морковь натереть на крупной терке, а перец порезать соломкой. Мелко порубить чеснок. Разогреть на сковороде растительное масло. Обжаривать лук 2 минуты, затем положить остальные овощи, жарить ещё 5 минут и в конце полить соевым соусом. Овощную "подушку" выложить в форму, где будет запекаться скумбрия.
Скумбрию очистить и выпотрошить. Удалить черную пленку из брюшка. Разрезать скумбрию на кусочки размером 3 см. Выложить рыбу в форму для запекания на овощную "подушку". Между кусками рыбы вставить кружочки помидоров и лимона. Смазать рыбу кисточкой, смоченной в масле. Сбрызнуть рыбу сверху соевым соусом. Запекать 20 минут при 200 градусах.
Запеченная скумбрия с лимоном и сметаной
- Скумбрия - 2 шт.
- Сметана - 2 ст. л.
- Лимон - 8 кружочков.
- Лук репчатый - 0.5 шт.
- Соль, перец по вкусу.
Рыбу хорошо вымыть, почистить, выпотрошить. Сделать на спине рыбы глубокие надрезы почти до живота. Посолить и поперчить, можно взять приправу для рыбы. В брюшко вставить по 4 кольца лимона. Выложить рыбу на противень с пергаментом. В надрезы вставить кольца лука.
Смазать скумбрию сметаной и оставить на 30 минут. Затем запекать 40 минут в разогретой до 200 градусов духовке. У рыбы должна появиться золотистая корочка.
Скумбрия с картошкой в духовке
- Скумбрия - 2 шт.
- Картошка - 6 шт.
- Лимоны - 0.5 шт.
- Растительное масло - 1 чайн.л.
- Соль, перец, специи по вкусу.
Рыбу промыть под холодной водой. Отрезать хвост, голову и плавники, выпотрошить. Сделать с двух боков рыбы неглубокие крестообразные надрезы. Поперчить и посолить скумбрию.
Картофель нарезать тонкими дольками. Перемешать картошку с растительным маслом, посолить и поперчить. В два куска фольги выложить одинаковое количество картошки, а на картошку положить скумбрию. Закрыть фольгу. Запекать рыбу с картошкой 30 минут при 180 градусах. Затем приоткрыть фольгу и поставить рыбу в духовку ещё на 20 минут.
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