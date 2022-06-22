Нежная и сочная скумбрия в духовке будет уместной на любом праздничном столе.

Скумбрия - очень полезная и вкусная рыба с богатым вкусом, который полностью раскрывается при запекании. УНИАН собрал вкусные рецепты запеченной скумбрии с различными овощами и маринадами.

Скумбрия запеченная с овощами

Скумбрия свежая - 2 шт.

Лук крупный - 2 шт.

Морковь крупная - 1 шт.

Чеснок - 2 зуб.

Помидор - 3 шт.

Перец сладкий - 1 шт.

Соевый соус - 1 ст. л.

Масло растительное - 2 ст. л.

Лимон - 6 кружочков.

Соль, перец по вкусу.

Лук нарезать крупными полукольцами, морковь натереть на крупной терке, а перец порезать соломкой. Мелко порубить чеснок. Разогреть на сковороде растительное масло. Обжаривать лук 2 минуты, затем положить остальные овощи, жарить ещё 5 минут и в конце полить соевым соусом. Овощную "подушку" выложить в форму, где будет запекаться скумбрия.

Скумбрию очистить и выпотрошить. Удалить черную пленку из брюшка. Разрезать скумбрию на кусочки размером 3 см. Выложить рыбу в форму для запекания на овощную "подушку". Между кусками рыбы вставить кружочки помидоров и лимона. Смазать рыбу кисточкой, смоченной в масле. Сбрызнуть рыбу сверху соевым соусом. Запекать 20 минут при 200 градусах.

Запеченная скумбрия с лимоном и сметаной

Скумбрия - 2 шт.

Сметана - 2 ст. л.

Лимон - 8 кружочков.

Лук репчатый - 0.5 шт.

Соль, перец по вкусу.

Рыбу хорошо вымыть, почистить, выпотрошить. Сделать на спине рыбы глубокие надрезы почти до живота. Посолить и поперчить, можно взять приправу для рыбы. В брюшко вставить по 4 кольца лимона. Выложить рыбу на противень с пергаментом. В надрезы вставить кольца лука.

Смазать скумбрию сметаной и оставить на 30 минут. Затем запекать 40 минут в разогретой до 200 градусов духовке. У рыбы должна появиться золотистая корочка.

Скумбрия с картошкой в духовке

Скумбрия - 2 шт.

Картошка - 6 шт.

Лимоны - 0.5 шт.

Растительное масло - 1 чайн.л.

Соль, перец, специи по вкусу.

Рыбу промыть под холодной водой. Отрезать хвост, голову и плавники, выпотрошить. Сделать с двух боков рыбы неглубокие крестообразные надрезы. Поперчить и посолить скумбрию.

Картофель нарезать тонкими дольками. Перемешать картошку с растительным маслом, посолить и поперчить. В два куска фольги выложить одинаковое количество картошки, а на картошку положить скумбрию. Закрыть фольгу. Запекать рыбу с картошкой 30 минут при 180 градусах. Затем приоткрыть фольгу и поставить рыбу в духовку ещё на 20 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: