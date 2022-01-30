Что приготовить из творога, если нет времени и идей.

Творог - вкусный, сытный и доступный продукт. Разнообразие блюд из творога так огромно, что не может уместиться в голове. Что вкусного сделать из этого продукта за короткое время - читайте на нашем сайте. Ранее мы рассказывали, что приготовить из творога, если ограничения по времени нет.

Творожная запеканка в лаваше с зеленью

Лаваш - 3 листа.

Творог - 300 г.

Сыр твердый - 200 г.

Зелень по вкусу.

Яйца - 2 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Предварительно разогреть духовку до 180 градусов. Смешать в миске творог, тертый сыр, нарезанную зелень и рубленый чеснок. Вбить два яйца и перемешать смесь. Посолить по вкусу. Смазать лаваш начинкой и выложить листы лаваша слоями. Выпекать в духовке 10-15 минут при 180 градусах.

Творожные пончики

Творог - 250 г.

Яйца - 3 шт.

Мука - 8 ст.л.

Сахар - 3 ст.л.

Сода - 0.5 ч.л.

Ванильный сахар - 10 г.

Растительное масло - 200 г.

Растительное масло налейте в емкость и сильно разогрейте. Смешать творог, муку, яйца, сахар и соду и замесить однородное тесто. Сформировать шарики размером с грецкий орех. Обжарить шарики во фритюре в растительном масле и выложить на салфетку, чтобы убрать остаток жира.

Запеченные яблоки с творогом

Крупные яблоки - 4 шт.

Творог - 200 г.

Сахар - 4 ст.л.

Ягоды или орехи по вкусу.

Корица по вкусу.

Мед - 2 ст.л.

У яблок срезать верхушки и вырезать сердцевину ложкой. Посыпать яблоки сахаром изнутри. Творог смешать с орехами, корицей и медом. Начинить яблоки творожной смесью. Выпекать 15 минут в духовке при 180 градусах.

Ленивые вареники с творогом

Мука - 3 ст.л.

Творог - 200 г.

Яйца - 1 шт.

Сахар - 1 ст.л.

Щепотка соли.

В творог вбить яйцо и просеять муку. Добавить сахар и соль и перемешать массу до однородности. Тесто раскатать в колбаски и нарезать кружочками. Вареники бросить в кипящую воду и варить 2-3 минуты.

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