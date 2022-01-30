Творог - вкусный, сытный и доступный продукт. Разнообразие блюд из творога так огромно, что не может уместиться в голове. Что вкусного сделать из этого продукта за короткое время - читайте на нашем сайте. Ранее мы рассказывали, что приготовить из творога, если ограничения по времени нет.
- Творожная запеканка в лаваше с зеленью
- Творожные пончики
- Запеченные яблоки с творогом
- Ленивые вареники с творогом
Творожная запеканка в лаваше с зеленью
- Лаваш - 3 листа.
- Творог - 300 г.
- Сыр твердый - 200 г.
- Зелень по вкусу.
- Яйца - 2 шт.
- Чеснок - 2 зубчика.
Предварительно разогреть духовку до 180 градусов. Смешать в миске творог, тертый сыр, нарезанную зелень и рубленый чеснок. Вбить два яйца и перемешать смесь. Посолить по вкусу. Смазать лаваш начинкой и выложить листы лаваша слоями. Выпекать в духовке 10-15 минут при 180 градусах.
Творожные пончики
- Творог - 250 г.
- Яйца - 3 шт.
- Мука - 8 ст.л.
- Сахар - 3 ст.л.
- Сода - 0.5 ч.л.
- Ванильный сахар - 10 г.
- Растительное масло - 200 г.
Растительное масло налейте в емкость и сильно разогрейте. Смешать творог, муку, яйца, сахар и соду и замесить однородное тесто. Сформировать шарики размером с грецкий орех. Обжарить шарики во фритюре в растительном масле и выложить на салфетку, чтобы убрать остаток жира.
Запеченные яблоки с творогом
- Крупные яблоки - 4 шт.
- Творог - 200 г.
- Сахар - 4 ст.л.
- Ягоды или орехи по вкусу.
- Корица по вкусу.
- Мед - 2 ст.л.
У яблок срезать верхушки и вырезать сердцевину ложкой. Посыпать яблоки сахаром изнутри. Творог смешать с орехами, корицей и медом. Начинить яблоки творожной смесью. Выпекать 15 минут в духовке при 180 градусах.
Ленивые вареники с творогом
- Мука - 3 ст.л.
- Творог - 200 г.
- Яйца - 1 шт.
- Сахар - 1 ст.л.
- Щепотка соли.
В творог вбить яйцо и просеять муку. Добавить сахар и соль и перемешать массу до однородности. Тесто раскатать в колбаски и нарезать кружочками. Вареники бросить в кипящую воду и варить 2-3 минуты.