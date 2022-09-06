Заправка для борща / фото pinterest.com

Борщ - любимое блюдо всех украинцев. И хотя в каждой семье он готовится по-своему, основные ингредиенты не меняются. Пока у вас остались свежие овощи из осеннего урожая - сделайте борщевую заправку на зиму. Тогда вы сможете открыть банку в любое время и приготовить вкусный ароматный борщ.

Заправка для борща на зиму

  • Свекла - 2 шт.
  • Томат - 6 шт.
  • Болгарский перец - 2 шт.
  • Морковь - 2 шт. 
  • Репчатый лук - 2 шт.
  • Чеснок - 3 шт.
  • Укроп - 10 веточек.
  • Подсолнечное масло - 100-150 мл.
  • Уксус (9%) - 3 ст. л. 
  • Сахар - 1 ст. л. 
  • Соль - 1 ст. л. 
Готовая заправка для борща / фото pinterest.com

Морковь и свеклу натереть на терке, чеснок мелко порубить, лук мелко нарезать, перец нарезать средним кубиком. Чеснок и лук положить в кастрюлю с толстым дном, тушить 4 минуты, добавить морковь и протушите ещё 3 минуты, затем положить перец, свеклу. 

Натереть томат на терке, пока в руках не останется кожица - её можно выкинуть. Томатную массу влить к остальным овощам, добавить соль и сахар и тушить 30 минут.

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Мелко порубить к овощам укроп и влить уксус. Тушить ещё 5 минут. 

Как готовить борщ из заправки

В бульон с мясом положите картошку и покрошите капусту. Варите до мягкости картошки. За 5 минут до готовности добавьте в борщ заправку и хорошо перемешайте. 

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