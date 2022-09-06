Заправка для борща готовится осенью, когда на огородах собирают урожай свежих помидоров и свеклы.

Борщ - любимое блюдо всех украинцев. И хотя в каждой семье он готовится по-своему, основные ингредиенты не меняются. Пока у вас остались свежие овощи из осеннего урожая - сделайте борщевую заправку на зиму. Тогда вы сможете открыть банку в любое время и приготовить вкусный ароматный борщ.

Заправка для борща на зиму

Свекла - 2 шт.

Томат - 6 шт.

Болгарский перец - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Репчатый лук - 2 шт.

Чеснок - 3 шт.

Укроп - 10 веточек.

Подсолнечное масло - 100-150 мл.

Уксус (9%) - 3 ст. л.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Морковь и свеклу натереть на терке, чеснок мелко порубить, лук мелко нарезать, перец нарезать средним кубиком. Чеснок и лук положить в кастрюлю с толстым дном, тушить 4 минуты, добавить морковь и протушите ещё 3 минуты, затем положить перец, свеклу.

Натереть томат на терке, пока в руках не останется кожица - её можно выкинуть. Томатную массу влить к остальным овощам, добавить соль и сахар и тушить 30 минут.

Видео дня

Мелко порубить к овощам укроп и влить уксус. Тушить ещё 5 минут.

Как готовить борщ из заправки

В бульон с мясом положите картошку и покрошите капусту. Варите до мягкости картошки. За 5 минут до готовности добавьте в борщ заправку и хорошо перемешайте.

Читайте также другие рецепты: