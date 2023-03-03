Как приготовить салат из пекинской капусты / depositphotos.com

Салаты любят абсолютно все - от мала до велика, однако среди их многообразия не всегда удается найти тот, который придется по вкусу на 100%. Классические "Шубы" и "Мимозы" могут быстро надоесть, поэтому салат из пекинской капусты стал чуть ли не глотком свежего воздуха для гурманов. УНИАН расскажет, как приготовить его быстро и вкусно.

Ранее мы говорили о том, как сделать салат с тунцом без майонеза.

Салат из пекинской капусты и кукурузы

Для приготовления вам понадобятся:

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  • Капуста пекинская - 250 г
  • Кукуруза консервированная - 100 г
  • Огурец свежий - 1 шт.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сметана - 50 г
  • Петрушка свежая - 3-4 веточки
  • Соль, перец - по вкусу

Яйцо отварить вкрутую, остудить и почистить, с кукурузы слить маринад. Пекинскую капусту вымыть, нашинковать тонкими полосочками. Огурец вымыть, нарезать соломкой, так же поступить с яйцом. Петрушку измельчить, в глубокой миске смешать все ингредиенты, добавить кукурузу. Посолить, поперчить по вкусу и заправить салат сметаной.

Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками

Для приготовления вам понадобятся:

  • Пекинская капуста - 300 г
  • Крабовые палочки - 200-300 г
  • Яйца куриные - 4 шт.
  • Кукуруза консервированная - 200 г
  • Соль, перец - по вкусу
  • Майонез или сметана - 2-3 ст. л

Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить. Капусту мелко нашинковать, крабовые палочки и яйцо натереть на терке. С кукурузы слить маринад, смешать все продукты в одной емкости, посолить, поперчить, заправить майонезом или сметаной.

Простой салат из пекинской капусты с помидорами и сыром

Для приготовления вам понадобятся:

  • Капуста пекинская - 350 г
  • Помидоры - 320 г
  • Сыр твёрдый - 80 г
  • Майонез - 100 г
  • Чеснок - 10 г
  • Кунжут - 15 г
  • Соль, перец - по вкусу

Пекинскую капусту вымыть, мелко нашинковать и выложить в миску. Помидоры помыть и нарезать половинками кружочков. Сыр натереть на терке, чеснок пропустить через пресс. Соединить все ингредиенты вместе, посолить и поперчить салат, заправить его майонезом, а перед подачей посыпать кунжутом.

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