Салаты любят абсолютно все - от мала до велика, однако среди их многообразия не всегда удается найти тот, который придется по вкусу на 100%. Классические "Шубы" и "Мимозы" могут быстро надоесть, поэтому салат из пекинской капусты стал чуть ли не глотком свежего воздуха для гурманов. УНИАН расскажет, как приготовить его быстро и вкусно.
Ранее мы говорили о том, как сделать салат с тунцом без майонеза.
Салат из пекинской капусты и кукурузы
Для приготовления вам понадобятся:
- Капуста пекинская - 250 г
- Кукуруза консервированная - 100 г
- Огурец свежий - 1 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Сметана - 50 г
- Петрушка свежая - 3-4 веточки
- Соль, перец - по вкусу
Яйцо отварить вкрутую, остудить и почистить, с кукурузы слить маринад. Пекинскую капусту вымыть, нашинковать тонкими полосочками. Огурец вымыть, нарезать соломкой, так же поступить с яйцом. Петрушку измельчить, в глубокой миске смешать все ингредиенты, добавить кукурузу. Посолить, поперчить по вкусу и заправить салат сметаной.
Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками
Для приготовления вам понадобятся:
- Пекинская капуста - 300 г
- Крабовые палочки - 200-300 г
- Яйца куриные - 4 шт.
- Кукуруза консервированная - 200 г
- Соль, перец - по вкусу
- Майонез или сметана - 2-3 ст. л
Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить. Капусту мелко нашинковать, крабовые палочки и яйцо натереть на терке. С кукурузы слить маринад, смешать все продукты в одной емкости, посолить, поперчить, заправить майонезом или сметаной.
Простой салат из пекинской капусты с помидорами и сыром
Для приготовления вам понадобятся:
- Капуста пекинская - 350 г
- Помидоры - 320 г
- Сыр твёрдый - 80 г
- Майонез - 100 г
- Чеснок - 10 г
- Кунжут - 15 г
- Соль, перец - по вкусу
Пекинскую капусту вымыть, мелко нашинковать и выложить в миску. Помидоры помыть и нарезать половинками кружочков. Сыр натереть на терке, чеснок пропустить через пресс. Соединить все ингредиенты вместе, посолить и поперчить салат, заправить его майонезом, а перед подачей посыпать кунжутом.