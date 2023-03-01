Консервированный тунец - вкусное дополнение для привычных овощных салатов.

Сырно-майонезный салат "Мимоза" с тунцом издавна поселился на наших праздничных столах, как и известная селедка под шубой. Эти популярные салаты можно без труда заменить более полезными, в которых привычные ингредиенты заиграют новыми красками.

Мы уже делились с вами, как готовится простая и полезная шуба без майонеза и сельди. А теперь УНИАН расскажет, как готовить свежий салат с консервированным тунцом без добавления майонеза.

Салат с тунцом и авокадо - вкусно и без вреда для талии

Ингредиенты:

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тунец в собственном соку - 150 гр;

помидоры (черри, коктейльные или обычные) - 100 гр;

авокадо - 1 шт;

огурец - 1 шт;

листья салата - половина пучка;

сок лимона, оливковое масло, перец и соль - для заправки.

Если блюдо из нарезанных огурцов и помидоров уже приелось, попробуйте этот же салат с авокадо и тунцом, и вкус вас приятно удивит.

Из банки с тунцом слейте рассол, измельчите рыбу на удобные кусочки с помощью вилки. Помидоры и огурцы нарежьте одинаковыми слайсами. Листья салата порвите руками, авокадо нарежьте кубиками или полукольцами. Соедините ингредиенты и полейте ароматным маслом, по желанию посолите, поперчите и сбрызните лимоном.

Салат Нисуаз с тунцом - французский рецепт

Ингредиенты:

4 отваренных вкрутую яйца:

томаты коктейльные или черри 10-12 шт;

маслины 20 шт;

пучок листьев салата;

лук красный 1 головка;

огурец 1-2 шт;

фасоль (белая отварная, белая консервированная или стручковая) - 150 гр;

анчоусы - 15 шт;

тунец консервированный - 150 гр;

перец, оливковое масло и сок лимона - для заправки;

2 зубчика чеснока - для эффектной подачи.

Этот вкусный и полезный салат с тунцом, огурцом и яйцом родом из Франции необычайно прост в приготовлении.

Яйца и фасоль отварите до готовности. Остальные ингредиенты измельчите на свой вкус. Например, листья салата можно порвать руками, лук нарезать полукольцами, томаты - на половинки или четвертинки, огурец - соразмерно томатам, а маслины оставить нетронутыми. Консервированный тунец поделите на волокна.

Посуду, в которой будете подавать салат, натрите разрезанным пополам чесноком - это позволит придать блюду пикантный аромат, но избавит от приторного вкуса. Ансоусы можно просто добавить в салат или измельчить и смешать с оливковым маслом. Благодаря им салат можно совсем не солить. Заправляйте салат маслом и лимонным соком.

Салат с тунцом и кукурузой, и пекинской капустой

Ингредиенты:

тунец консервированный - 200 гр;

капуста пекинская - половина качана;

кукуруза консервированная - 200 гр;

яйцо отварное - 1-2 шт;

соевый соус, масло оливковое, сок лимона - для заправки.

Этот салат - один из самых простых салатов с тунцом, он готовится быстро и порадует как свежим вкусом, так и пикантными нотками. Поставьте вариться яйца вкрутую, а пока они готовятся, займитесь остальными ингредиентами.

Слейте рассол из банки с тунцом и поделите рыбу на кусочки. Избавьтесь от жидкости из банки с кукурузой. Пекинскую капусту нарежьте на кусочки среднего размера. Готовые яйца необходимо почистить и порезать на 4 части.

Соедините ингредиенты в глубокой миске. Отдельно смешайте сок лимона, соевый соус и масло (пропорции - на ваш вкус), полейте салат получившейся заправкой.

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