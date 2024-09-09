Салат со свеклой считается одним из самых вкусных и не особенно сложных в приготовлении.

Многие люди любят свеклу, но редко делают с ней салаты просто из-за длительного времени приготовления. Этот овощ варится очень долго, но тем не менее, вашего активного участия не требуется - поставили на плиту и забыли.

УНИАН предлагает 4 варианта, как приготовить салат со свеклой, чтобы не обходиться только майонезом или маслом.

Свекольный салат с чесноком, кукурузой и луком

Ингредиенты:

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350 гр свеклы;

100 гр репчатого красного лука;

300 гр консервированной кукурузы;

1 зубчик чеснока;

петрушка, укроп - по вкусу;

соль, перец - по вкусу;

растительное масло - для заправки.

Для начала необходимо отварить свеклу - залить ее холодной водой в кастрюле, поставить на плиту и готовить 40-50 минут до мягкости. Остудить, нарезать кубиками. Репчатый лук почистить, также нарезать кубиками. Чеснок измельчить через пресс. Все ингредиенты смешать в одной емкости, добавить кукурузу. Посолить, поперчить, украсить салат измельченной зеленью, заправить маслом, перемешать еще раз и подавать к столу.

Салат со свеклой и яйцом

Ингредиенты:

200 гр свеклы;

2 вареных яйца;

70 гр твердого сыра;

1 зубчик чеснока;

2 ст.л майонеза;

соль, перец - по вкусу.

Свеклу отварить, остудить, яйца очистить от скорлупы. Все ингредиенты нарезать мелким кубиком и выложить в миску. Чеснок пропустить через пресс, добавить к остальным продуктам. Салат посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать и подавать к столу.

Салат Королевский со свеклой и черносливом

Ингредиенты:

2 небольших свеклы;

30-50 гр чернослива;

30-50 гр грецких орехов;

0.5 ч.л лимонного сока;

2 ст.л растительного масла;

соль, перец - по вкусу.

Свеклу отварить, остудить, почистить, натереть на терке. Чернослив залить кипятком, оставить на 10-15 минут. Грецкие орехи измельчить ножом, из лимона выдавить лимонный сок. Все ингредиенты соединить в одной емкости, посолить, поперчить, заправить маслом, перемешать и подавать свекольный салат с черносливом к столу.

Салат со свеклой и фетой (брынзой)

Ингредиенты:

400 гр свеклы;

250 гр брынзы или феты;

50 гр листьев салата;

15 гр петрушки;

горсть грецких орехов.

Для заправки:

3 ст.л оливкового масла;

2 ст.л лимонного сока;

1 ч.л горчицы;

2 зубчика чеснока;

немного молотого черного перца и соли.

Свеклу вымыть, обсушить, завернуть в фольгу и запечь в духовке до готовности при температуре 180 градусов. Остудить, нарезать кубиками. Так же измельчить фету (брынзу), петрушку измельчить. Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде.

Приготовить заправку - смешать оливковое масло, лимонный сок, горчицу, чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец. Листья салата промыть и выложить на тарелку. На листья выложить часть свеклы, затем часть феты (брынзы), сбрызнуть заправкой, выложить часть петрушки. Так повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. В конце заправить салат оставшимся соусом, выложить грецкие орехи и подавать салат свекольный к столу.

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