Многие люди любят свеклу, но редко делают с ней салаты просто из-за длительного времени приготовления. Этот овощ варится очень долго, но тем не менее, вашего активного участия не требуется - поставили на плиту и забыли.
- Свекольный салат с чесноком, кукурузой и луком
- Салат со свеклой и яйцом
- Салат Королевский со свеклой и черносливом
- Салат со свеклой и фетой (брынзой)
УНИАН предлагает 4 варианта, как приготовить салат со свеклой, чтобы не обходиться только майонезом или маслом.
Свекольный салат с чесноком, кукурузой и луком
Ингредиенты:
- 350 гр свеклы;
- 100 гр репчатого красного лука;
- 300 гр консервированной кукурузы;
- 1 зубчик чеснока;
- петрушка, укроп - по вкусу;
- соль, перец - по вкусу;
- растительное масло - для заправки.
Для начала необходимо отварить свеклу - залить ее холодной водой в кастрюле, поставить на плиту и готовить 40-50 минут до мягкости. Остудить, нарезать кубиками. Репчатый лук почистить, также нарезать кубиками. Чеснок измельчить через пресс. Все ингредиенты смешать в одной емкости, добавить кукурузу. Посолить, поперчить, украсить салат измельченной зеленью, заправить маслом, перемешать еще раз и подавать к столу.
Салат со свеклой и яйцом
Ингредиенты:
- 200 гр свеклы;
- 2 вареных яйца;
- 70 гр твердого сыра;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ст.л майонеза;
- соль, перец - по вкусу.
Свеклу отварить, остудить, яйца очистить от скорлупы. Все ингредиенты нарезать мелким кубиком и выложить в миску. Чеснок пропустить через пресс, добавить к остальным продуктам. Салат посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать и подавать к столу.
Салат Королевский со свеклой и черносливом
Ингредиенты:
- 2 небольших свеклы;
- 30-50 гр чернослива;
- 30-50 гр грецких орехов;
- 0.5 ч.л лимонного сока;
- 2 ст.л растительного масла;
- соль, перец - по вкусу.
Свеклу отварить, остудить, почистить, натереть на терке. Чернослив залить кипятком, оставить на 10-15 минут. Грецкие орехи измельчить ножом, из лимона выдавить лимонный сок. Все ингредиенты соединить в одной емкости, посолить, поперчить, заправить маслом, перемешать и подавать свекольный салат с черносливом к столу.
Салат со свеклой и фетой (брынзой)
Ингредиенты:
- 400 гр свеклы;
- 250 гр брынзы или феты;
- 50 гр листьев салата;
- 15 гр петрушки;
- горсть грецких орехов.
Для заправки:
- 3 ст.л оливкового масла;
- 2 ст.л лимонного сока;
- 1 ч.л горчицы;
- 2 зубчика чеснока;
- немного молотого черного перца и соли.
Свеклу вымыть, обсушить, завернуть в фольгу и запечь в духовке до готовности при температуре 180 градусов. Остудить, нарезать кубиками. Так же измельчить фету (брынзу), петрушку измельчить. Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде.
Приготовить заправку - смешать оливковое масло, лимонный сок, горчицу, чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец. Листья салата промыть и выложить на тарелку. На листья выложить часть свеклы, затем часть феты (брынзы), сбрызнуть заправкой, выложить часть петрушки. Так повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. В конце заправить салат оставшимся соусом, выложить грецкие орехи и подавать салат свекольный к столу.