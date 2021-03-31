Такие салаты порадуют своей легкостью и свежестью.

Салаты из свежих овощей – замечательная полезная еда. С весны и до осени они особенно радуют сочностью свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени.

Салат из свежих овощей и орехов

Помидоры - 2 шт.

Огурец - 1 шт.

Перец болгарский - 1 шт.

Лук красный - 1 шт.

Редис - несколько штук

Чеснок - 3 зубчика

Листья салата - 2-3 шт.

Зелень - по вкусу

Орехи грецкие - 50 г

Оливковое масло (или подсолнечное) - 3 ст. л.

Уксус (лучше из белого вина) - 1 ст. л.

Соль, перец черный - по вкусу

Помидоры и огурцы нарезать ломтиками, лук и перец – соломкой. Редис нарезать тонкими кружочками и измельчить зелень.

Читайте такжеВкусные салаты без майонеза: рецепты простого и полезного блюдаПриготовление заправки. Орехи измельчить до крошки, чеснок мелко порубить. Растительное масло, уксус, перец и соль поместить в небольшую баночку, закрыть крышкой. Несколько раз энергично встряхнуть баночку. Добавить к орехам чеснок, влить масляно-уксусную смесь и тщательно все перемешать.

Выложить овощи в широкую миску и аккуратно перемешать. Добавить заправку, снова аккуратно перемешать.

Листья салата помыть и нарвать руками на небольшие кусочки.

Добавить к овощной смеси листья салата и измельченную зелень, легонько перемешать салат. Выложить горкой на плоское блюдо и украсить зеленью.

Салат с овощами и брынзой

Помидоры - 2 шт.

Огурцы - 2 шт.

Перец зеленый сладкий - 1 шт.

Лук репчатый - 1 головка

Брынза - 100 г

Укроп - по вкусу

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Оливковое масло для заправки

Помидоры и огурцы помыть, порезать. Болгарский перец порезать полукольцами.

Лук нарезать кольцами, зелень – мелко порубить. Добавить их к остальным овощам.

Приправить солью и перцем. Заправить оливковым маслом и перемешать салат. Брынзу раскрошить, добавить в салат.

Салат из овощей с курицей

Листья салата (полевой) - 70 г

Куриные грудки - 150 г

Помидоры черри - 200 г

Огурцы - 100 г

Болгарский перец - 50 г

Лук - 50 г

Растительное масло - 4 ст. л.

Горчица зернистая - 1 ч. л.

Чесночный порошок - по желанию

Лимонный сок - по вкусу

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Куриные грудинки нарезать тонкими полосками или небольшими кубиками.

Разогреть на сковороде 1 столовую ложку масла, добавить грудинку. По желанию можно посыпать чесночным порошком, посолить и обжаривать на сильном огне, постоянно помешивая, до готовности.

Помыть и обсушить листья салата. Сложить в глубокую емкость.

Помидоры черри помыть, обсушить, порезать пополам или оставить целыми. Помыть огурцы и нарезать произвольно. Добавить их в листья салата.

Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Добавить к остальным овощам.

Приготовление заправки. Смешать в отдельной емкости масло и зерновую горчицу.

Добавить к овощам обжаренную грудинку, полить сверху заправкой. Сбрызнуть соком свежего лимона, посолить и поперчить по вкусу. Все перемешать.

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Автор: Алина Вишневская