Салаты из свежих овощей – замечательная полезная еда. С весны и до осени они особенно радуют сочностью свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени.
Салат из свежих овощей и орехов
- Помидоры - 2 шт.
- Огурец - 1 шт.
- Перец болгарский - 1 шт.
- Лук красный - 1 шт.
- Редис - несколько штук
- Чеснок - 3 зубчика
- Листья салата - 2-3 шт.
- Зелень - по вкусу
- Орехи грецкие - 50 г
- Оливковое масло (или подсолнечное) - 3 ст. л.
- Уксус (лучше из белого вина) - 1 ст. л.
- Соль, перец черный - по вкусу
Помидоры и огурцы нарезать ломтиками, лук и перец – соломкой. Редис нарезать тонкими кружочками и измельчить зелень.
Читайте такжеВкусные салаты без майонеза: рецепты простого и полезного блюдаПриготовление заправки. Орехи измельчить до крошки, чеснок мелко порубить. Растительное масло, уксус, перец и соль поместить в небольшую баночку, закрыть крышкой. Несколько раз энергично встряхнуть баночку. Добавить к орехам чеснок, влить масляно-уксусную смесь и тщательно все перемешать.
Выложить овощи в широкую миску и аккуратно перемешать. Добавить заправку, снова аккуратно перемешать.
Листья салата помыть и нарвать руками на небольшие кусочки.
Добавить к овощной смеси листья салата и измельченную зелень, легонько перемешать салат. Выложить горкой на плоское блюдо и украсить зеленью.
Салат с овощами и брынзой
- Помидоры - 2 шт.
- Огурцы - 2 шт.
- Перец зеленый сладкий - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 головка
- Брынза - 100 г
- Укроп - по вкусу
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Оливковое масло для заправки
Помидоры и огурцы помыть, порезать. Болгарский перец порезать полукольцами.
Лук нарезать кольцами, зелень – мелко порубить. Добавить их к остальным овощам.
Приправить солью и перцем. Заправить оливковым маслом и перемешать салат. Брынзу раскрошить, добавить в салат.
Салат из овощей с курицей
- Листья салата (полевой) - 70 г
- Куриные грудки - 150 г
- Помидоры черри - 200 г
- Огурцы - 100 г
- Болгарский перец - 50 г
- Лук - 50 г
- Растительное масло - 4 ст. л.
- Горчица зернистая - 1 ч. л.
- Чесночный порошок - по желанию
- Лимонный сок - по вкусу
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Куриные грудинки нарезать тонкими полосками или небольшими кубиками.
Разогреть на сковороде 1 столовую ложку масла, добавить грудинку. По желанию можно посыпать чесночным порошком, посолить и обжаривать на сильном огне, постоянно помешивая, до готовности.
Помыть и обсушить листья салата. Сложить в глубокую емкость.
Помидоры черри помыть, обсушить, порезать пополам или оставить целыми. Помыть огурцы и нарезать произвольно. Добавить их в листья салата.
Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Добавить к остальным овощам.
Приготовление заправки. Смешать в отдельной емкости масло и зерновую горчицу.
Добавить к овощам обжаренную грудинку, полить сверху заправкой. Сбрызнуть соком свежего лимона, посолить и поперчить по вкусу. Все перемешать.
Вас также могут заинтересовать другие рецепты:
- Сочные свиные ребрышки: рецепты приготовления вкусного мяса
- Сочные котлеты с сыром: как приготовить вкусное блюдо
- Румяные жареные пирожки: как приготовить вкусные и пышные на кефире
- Аппетитная капустная запеканка: как приготовить вкусное блюдо
- Вкусные воздушные пирожные: как приготовить профитроли с заварным кремом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram