Салат Оливье можно сделать в несколько раз вкуснее.

Трудно найти украинца, который не любит Оливье - этот салат давно стал хитом зимнего сезона, а особенно новогодних праздников. Для тех, кто устал от Оливье с курицей или колбасой, предлагаем шикарный изысканный вариант.

Царский Оливье - рецепт с говяжьим языком и грибами

Салат Оливье, приготовленный по этой технологии, точно даст понять гостям, что дом у вас - полная чаша, а мастерство кулинарии вы освоили на "отлично". Для того чтобы превратить обычное блюдо в царский рецепт Оливье, необходимо заменить два привычных продукта другими.

Как готовить Оливье - ингредиенты:

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2 картофелины;

2 соленых огурца;

2 моркови;

300 гр грибов;

300 гр говяжьего языка;

2 свежих огурца;

4 куриных яйца;

100 гр консервированного горошка;

майонез;

черный молотый перец.

Запоминайте, как готовить салат Оливье царский.

После того как ингредиенты на Оливье будут куплены, вам необходимо их подготовить. Картофель и морковь залить холодной водой, отварить до готовности. Так же поступить с говяжьим языком и яйцами. Остудить все эти продукты, нарезать мелким кубиком. То же самое проделать с огурцами. Грибы поджарить на сковороде с добавлением растительного масла до золотистого цвета. Смешать все ингредиенты в одной емкости, добавить к ним горошек. Заправить майонезом, посыпать черным перцем, перемешать. Вот так и делается шикарный царский салат Оливье - рецепт его более доступный, чем, к примеру, вариации с раками, но в итоге блюдо получается невероятно вкусным и изысканным.

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