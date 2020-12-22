Сельдь под шубой - это известный праздничный салат советской кухни. В состав классического рецепта входит слабосоленая сельдь, вареные овощи и яйца. Салат выкладывается слоями, которые смазывают майонезом. Этот салат готовят на все праздники, но особенно популярен он на Новый год. Это блюдо готовится очень просто и из недорогих ингредиентов, а съедается за считанные минуты.
Классический рецепт селедки под шубой
- Селедка филе - 500 г.
- Картошка - 5 шт.
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 3 шт.
- Яйца - 5 шт.
- Майонез - 250 г.
- Свекла - 4 шт.
Морковь, картофель, свеклу и яйца отварить до готовности и остудить. Морковь и картошка варятся 25 минут, яйца - 10 минут. Свеклу нужно варить 1 час. Очищенный лук мелко нарезать и ошпарить кипятком. Селедку нарезать одинаковыми кусочками. Картофель, морковь и свеклу натереть на терке, яйца мелко нарезать.
В широкую плоскую посуду выложить на дно сельдь, выровнять, смазать майонезом. На селедку выложить слой моркови, затем картофель и яйца. Каждый слой смазывать майонезом. Сверху выложить слой свеклы, слегка посолить салат и смазать последний слой майонезом. Украсить салат зеленью, яйцами или луком. Оставит в холодильнике на несколько часов.
Селедка под шубой с яблоком
- Филе селёдки - 400 г.
- Свекла - 100 г.
- Картофель - 3 шт.
- Морковь - 2 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Яблоко - 1 шт.
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Майонез - 200 мг.
- Соль - по вкусу.
- Сахар - 1 ч.л.
- Бальзамический уксус - 1 ч.л.
Свеклу, картофель, морковь и яйца отварить до готовности и остудить. Яйца мелко нарезать. Яблоко, морковь, картошку и свеклу натереть на терке. Лук измельчить, залить смесью сахара, бальзамического уксуса и соли и мариновать несколько минут. Слить маринад.
Выложить салат: сначала картошку, затем сельдь, лук, морковь, яблоко и яйцо. Каждый слой смазывать майонезом. Последним слоем выложить тертую свеклу. Сверху смазать майонезом и украсить по вкусу. Оставить салат настояться на 2 часа.
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