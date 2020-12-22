Селедка под шубой - это любимый салат многих жителей постсоветских стран.

Сельдь под шубой - это известный праздничный салат советской кухни. В состав классического рецепта входит слабосоленая сельдь, вареные овощи и яйца. Салат выкладывается слоями, которые смазывают майонезом. Этот салат готовят на все праздники, но особенно популярен он на Новый год. Это блюдо готовится очень просто и из недорогих ингредиентов, а съедается за считанные минуты.

Классический рецепт селедки под шубой

Селедка филе - 500 г.

Картошка - 5 шт.

Лук - 1 шт.

Морковь - 3 шт.

Яйца - 5 шт.

Майонез - 250 г.

Свекла - 4 шт.

Морковь, картофель, свеклу и яйца отварить до готовности и остудить. Морковь и картошка варятся 25 минут, яйца - 10 минут. Свеклу нужно варить 1 час. Очищенный лук мелко нарезать и ошпарить кипятком. Селедку нарезать одинаковыми кусочками. Картофель, морковь и свеклу натереть на терке, яйца мелко нарезать.

В широкую плоскую посуду выложить на дно сельдь, выровнять, смазать майонезом. На селедку выложить слой моркови, затем картофель и яйца. Каждый слой смазывать майонезом. Сверху выложить слой свеклы, слегка посолить салат и смазать последний слой майонезом. Украсить салат зеленью, яйцами или луком. Оставит в холодильнике на несколько часов.

Селедка под шубой с яблоком

Филе селёдки - 400 г.

Свекла - 100 г.

Картофель - 3 шт.

Морковь - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Яблоко - 1 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.

Майонез - 200 мг.

Соль - по вкусу.

Сахар - 1 ч.л.

Бальзамический уксус - 1 ч.л.

Свеклу, картофель, морковь и яйца отварить до готовности и остудить. Яйца мелко нарезать. Яблоко, морковь, картошку и свеклу натереть на терке. Лук измельчить, залить смесью сахара, бальзамического уксуса и соли и мариновать несколько минут. Слить маринад.

Выложить салат: сначала картошку, затем сельдь, лук, морковь, яблоко и яйцо. Каждый слой смазывать майонезом. Последним слоем выложить тертую свеклу. Сверху смазать майонезом и украсить по вкусу. Оставить салат настояться на 2 часа.

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Автор: Екатерина Пулатова