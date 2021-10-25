Рецепт баклажанов на зиму / фото ua.depositphotos.com

Баклажаны на зиму – очень вкусная и сытная закуска, которая также может быть гарниром к мясу. Хорошо сочетаются такие овощи и с зимним шашлыком. Чтобы консервация получилась удачной, выбирайте небольшие баклажаны без неровностей и пятен. Вкусный рецепт баклажанов на зиму на своем сайте рассказал Евгений Клопотенко.

Баклажаны как грибы на зиму

Такие баклажаны по вкусу напоминают как грибы и отлично подойдут для праздничного стола. Вам понадобится:

  • 1,5 кг баклажанов;
  • 1 головка чеснока;
  • 1,5 столовой ложки соли;
  • пучок укропа;
  • по желанию - небольшой кусочек острого перца;
  • 70 мл уксуса 9%;
  • 80 мл растительного масла.

Баклажаны нарезать небольшими кубиками и выложить в кастрюлю с кипящей водой. Доведите воду до кипения и варите баклажаны 5 минут. Откиньте на дуршлаг и переложите в миску.

Чеснок и укроп мелко нарежьте. Смешайте с солью, уксусом, растительным маслом и пластинками острого перца. Перемешайте баклажаны с чесночной смесью и переложите в стерилизованные банки. Поставьте банки в кастрюлю с застеленным тканью дном. Налейте воду по горлышко банок и стерилизуйте 15 минут после закипания воды. 

Жареные баклажаны с перцем на зиму - рецепт Евгения Клопотенко

На банку 1 л:

  • 1 кг баклажанов;
  • 2 перца чили;
  • 1 головка чеснока; 
  • 1 сладкий перец;
  • 2 ч. л. соли;
  • 6 ст. л. уксуса; 
  • 100 мл воды;
  • 100-150 мл подсолнечного масла.

Баклажаны нарежьте одинаковыми кружочками и присыпьте солью. Оставьте на 15 минут. Сладкие и острые перцы очистить от семян и хвостика, крупно нарезать. Перцы и чеснок пропустить через мясорубку, смешать с солью, уксусом и водой. Баклажаны обжарить на сковороде с маслом с двух сторон. 

В стерилизованные банки слоями выложите кружочки баклажанов и заправку. Закатайте крышкой и поставьте консервацию в холодное место.

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Автор: Екатерина Пулатова