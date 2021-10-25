Рецепт баклажанов на зиму пригодится, чтобы насладиться лакомством в любое время года.

Баклажаны на зиму – очень вкусная и сытная закуска, которая также может быть гарниром к мясу. Хорошо сочетаются такие овощи и с зимним шашлыком. Чтобы консервация получилась удачной, выбирайте небольшие баклажаны без неровностей и пятен. Вкусный рецепт баклажанов на зиму на своем сайте рассказал Евгений Клопотенко.

Баклажаны как грибы на зиму

Такие баклажаны по вкусу напоминают как грибы и отлично подойдут для праздничного стола. Вам понадобится:

1,5 кг баклажанов;

1 головка чеснока;

1,5 столовой ложки соли;

пучок укропа;

по желанию - небольшой кусочек острого перца;

70 мл уксуса 9%;

80 мл растительного масла.

Баклажаны нарезать небольшими кубиками и выложить в кастрюлю с кипящей водой. Доведите воду до кипения и варите баклажаны 5 минут. Откиньте на дуршлаг и переложите в миску.

Чеснок и укроп мелко нарежьте. Смешайте с солью, уксусом, растительным маслом и пластинками острого перца. Перемешайте баклажаны с чесночной смесью и переложите в стерилизованные банки. Поставьте банки в кастрюлю с застеленным тканью дном. Налейте воду по горлышко банок и стерилизуйте 15 минут после закипания воды.

Жареные баклажаны с перцем на зиму - рецепт Евгения Клопотенко

На банку 1 л:

1 кг баклажанов;

2 перца чили;

1 головка чеснока;

1 сладкий перец;

2 ч. л. соли;

6 ст. л. уксуса;

100 мл воды;

100-150 мл подсолнечного масла.

Баклажаны нарежьте одинаковыми кружочками и присыпьте солью. Оставьте на 15 минут. Сладкие и острые перцы очистить от семян и хвостика, крупно нарезать. Перцы и чеснок пропустить через мясорубку, смешать с солью, уксусом и водой. Баклажаны обжарить на сковороде с маслом с двух сторон.

В стерилизованные банки слоями выложите кружочки баклажанов и заправку. Закатайте крышкой и поставьте консервацию в холодное место.

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Автор: Екатерина Пулатова