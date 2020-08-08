Куриный бульон с клецками из мацы: известный одесский ресторатор открывает секрет одного из самых еврейских блюд (видео)

В субботу в прямом эфире Савва Либкин покажет, как приготовить куриный бульон с клецками из мацы.

Известный одесский ресторатор Савва Либкин откроет секрет одно из самых еврейских блюд - куриный бульон с клецками из мацы.

Читайте такжеРесторатор Либкин показал, как готовить классические одесские закуски (видео)

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Кажется, что нет ничего проще, чем сварить куриный бульон. Но чтобы он получился действительно вкусным, нужно учесть некоторые моменты", - уверен ресторатор.

Например, важно правильно выбрать курочку.

"Бройлеры категорически не подходят. Для этого супа нужна домашняя несушка, нестарая и желательно кукурузного откорма", - рассказал Либкин.

По его словам, "с клецками тоже все не так просто".

"В субботу в прямом эфире я расскажу и покажу, как приготовить куриный бульон с клецками из мацы. Помогать мне в этом будет банкир и музыкант Владимир Лавренчук. И пока супчик будет вариться, мы обсудим, что общего между финансами, творчеством и кулинарией. Начинаем готовить в 12:00. Прямая трансляция будет на моей странице в Facebook", - анонсировал Савва Либкин.

Трансляцию можно посмотреть на личной странице Саввы Либкина в Facebook. УНИАН, являясь информационным партнером, транслирует процесс приготовления в прямом эфире.

Напомним, как сообщал УНИАН, на прошлых выходных Савва Либкин готовил традиционное кавказское блюдо - аджапсандали.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram