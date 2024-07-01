Нет ничего лучше, чем шипящие на гриле куриные крылышки. Хотя они получаются не менее вкусны в духовке или на сковороде - пряная панировка и остро-сладкая глазурь придают блюду особую пикантность. По желанию перед приготовлением крылышки можно замариновать, но это необязательно. Главное правило - готовьте их всегда больше, чем думаете, что съедите. Вы их точно съедите.
Куриные крылышки барбекю в пряной панировке и остро-сладкой глазури
Ингредиенты:
- 8-12 куриных крылышек
- 2 пучка зеленого лука (нарезанного)
- семена кунжута для посыпки (по желанию)
Для маринада:
- 1 ст. л. крупной соли
- 1 большая луковица (крупно нарезанная)
- 1-2 веточки розмарина
- 2 лавровых листа
- черный перец горошком
Для панировки:
- 2 ст. л. копченой паприки
- 2 ст. л. сушеного чеснока
- 1 ст. л. черного перца
- 1 ст. л. сахара
- 4 ст. л. растительного масла
- 1-3 перца чили, измельченного (по желанию)
Для глазури:
- 3 ст. л. соевого соуса
- 3 ст. л. воды
- 3 ст. л. меда
- 2 ст. л. сахара
- 3 ст. л. яблочного уксуса (читайте, как приготовить домашний яблочный уксус из падалицы)
- 3 ст. л. томатного кетчупа
- 1 большая луковица, мелко нарезанная
- 1 ст. л. тертого свежего имбиря
- 2 ст. л. мелко рубленного чеснока
- 1 ч. л. черного перца
- 1 лавровый лист
Как приготовить куриные крылышки - рецепт от шефа Элайны Эммотт
Промойте куриные крылышки и просушите. Проверьте, чтобы на кончиках не оставалось перышек, а если они есть, то опалите на газовой плите или с помощью паяльной лампы.
Если хотите замариновать крылышки, то приготовьте маринад: смешайте все ингредиенты в большой кастрюле, добавьте примерно 1 л холодной воды, перемешайте, чтобы соль растворилась. Поместите крылышки в кастрюлю, если нужно, добавьте воды, чтобы они погрузились. Оставьте в холодильнике минимум на 4 часа, затем слейте воду с крылышек и обсушите их.
Приготовьте панировку: смешайте все ингредиенты в большой миске. Положите в миску крылышки и обваляйте их, чтобы они полностью были покрылись (используйте ложку или наденьте одноразовые перчатки). Оставьте на 10-20 минут.
Для глазури поместите все ингредиенты в небольшую кастрюлю и варите на медленном огне около 15 минут, пока объем жидкости не уменьшится вдвое. Периодически помешивайте, чтобы она не пригорела. Если смесь начинает расслаиваться, добавьте немного холодной воды.
Не переварите глазурь - она должна быть сиропообразной и липкой, но не густой.
Выложите крылышки на гриль и жарьте в течение 30-45 минут (если гриль с крышкой, то 20-25 минут), переворачивая каждые 10-15 минут и смазывая глазурью обе стороны, пока они не подрумянятся и не прожарятся.
Чтобы проверить готовность, проткните самую толстую часть шпажкой - сок должен быть прозрачным. Крылышки должны быть хрустящими и местами обугленными. При подаче посыпьте зеленым луком и кунжутом.
Чтобы приготовить такие куриные крылышки в духовке на противне или куриные крылышки на сковороде, разогрейте духовку до 200°C или сковородку до горячего состояния. Положите натертые специями крылья в большую форму для запекания или прямо на сковородку и смажьте глазурью. Готовьте 30-45 минут, переворачивая каждые 10-15 минут и смазывая глазурью с обеих сторон, пока не приготовится.