Жесткое мясо - достаточно серьезная проблема, которая может испортить любое блюдо. Однако есть несколько секретов, которые помогут вам исправить даже безнадежную ситуацию.

Мясо - уникальный продукт, который, казалось бы, просто невозможно испортить. Однако, как показывает практика, при незнании некоторых моментов, даже мясо можно приготовить невкусно. Чтобы приготовленное вами мясо всегда было мягким и сочным, нужно знать всего несколько важных правил.

Чтобы мясо было мягким

Существуют несколько способов добиться того, чтобы мясо было мягким. В зависимости от того, какое блюдо вы собираетесь приготовить, мясо можно замариновать.

Прекрасно размягчает мясо горчица. Натертый горчицей кусок мяса оставьте на ночь в холодильнике. Утром это мясо можно будет запечь в духовке. Если вы добавите к горчице ложку меда, у вас получится прекрасный медово-горчичный маринад. Подготовленное таким образом мясо можно запекать или тушить.

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Также мясо станет более мягким если вы натрете его майонезом, лимоном или зальете на ночь стаканом кефира.

Мясо, которое вы собираетесь варить, а не запекать можно сделать более мягким, добавив в бульон несколько столовых ложек водки, уксуса или лимонного сока.

Можно ли размягчить мясо содой

Да, можно. Чтобы мясо было мягким, сода действительно подходит. Если у вас кусок старого жесткого мяса, просто натрите его содой и оставьте в холодильнике на два часа. Потом хорошо промойте мясо и можете готовить.

Также соду можно добавить в бульон, если в процессе варки вы заметили, что мясо недостаточно мягкое. Однако, учтите, что такой бульон вам придется вылить.

Как правильно нарезать мясо, чтобы оно было мягким при варке

Не стоит нарезать мясо на мелкие кусочки. Чтобы мясо было мягким при варке, варите его большим куском, опустив сразу в кипящую воду. Через несколько минут уменьшите огонь до минимума и варите мясо до готовности под закрытой крышкой. Это сделает мясо более сочным, а добавленные в бульон специи придадут мясу аромат.

Что добавить в бульон, чтобы мясо было мягким

Если вы купили не самый удачный кусок мяса, добавьте в бульон ложку уксуса и варите мясо на минимальном огне. Также можно добавить несколько ложек лимонного сока. Кислота размягчит мясные волокна и мясо станет более мягким. Также в бульон можно добавить чайную ложку соды. Учтите, что в этом случае бульон вам придется вылить, так как после добавления соды или уксуса вы вряд ли сможете его использовать, но мясо станет гораздо мягче.

Как сделать мягким мясо для гуляша

Гуляш - это то блюдо, которое не терпит жесткого мяса. Сделать мягким мясо для гуляша можно при помощи маринада. Нарежьте мясо на порционные кусочки и оставьте на ночь в кислой среде. В качестве маринада можно использовать кефир, майонез, смесь майонеза с горчицей и лимонным соком. Также можно просто натереть мясо уксусом или лимонным соком. Убираем подготовленное мясо на ночь в холодильник. Утром промываем и готовим на минимальном огне под закрытой крышкой.

Также учтите, что гуляш приготовленный в духовке всегда будет нежнее, чем приготовленный на открытом огне.

Чтобы мясо было мягким при тушении

Тушение - это уникальный способ приготовления мяса, при котором испортить продукт практически невозможно. Чтобы мясо было мягким при тушении, добавьте в соус несколько ложек жирной сметаны или сливок, уменьшите огонь до минимума и тушите мясо до готовности под закрытой крышкой.

Мясо получилось жестким - что делать

Если приготовленное мясо получилось жестким не расстраивайтесь, ситуацию можно исправить. Главное - знать, что делать, если мясо жесткое при варке.

Нарежьте мясо на порционные куски, выложите в форму для запекания, залейте смесью воды и сметаны из расчета 1:1. Накройте форму фольгой и оставьте в духовке на один час при минимальном огне.

Также можно запечь жесткое мясо в духовке на подушке из овощей. При запекании овощи дадут много сока и мясо станет более мягким. Но учтите, что овощи готовятся достаточно быстро, а мясу понадобится время, чтобы размягчиться. Поэтому тушите мясо в духовке только на при минимальной температуре.

Что добавить, чтобы мясо быстрее приготовилось

Чтобы мясо быстрее приготовилось не нужно солить бульон. Добавьте соль за 10 минут до готовности мяса.

Также учтите, что мясо сварится гораздо быстрее, если вы опустите его в уже кипящую воду. Если вы не планируете использовать бульон для супа, можете добавить в него несколько столовых ложек уксуса. Уксусная кислота ускорит процесс приготовления мяса.