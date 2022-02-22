Ячневая каша - очень вкусный и полезный гарнир, который прекрасно сочетается с любым мясом, овощами и фруктами.

Ячневая каша - нежная, полезная и недорогая крупа, которая может быть как сладкой, так и соленой. Калорийность ячневой каши в готовом виде составляет всего 105 калорий на 100 г, поэтому её очень ценят желающие похудеть. Ячмень для такой крупы проходит минимальную обработку и сохраняет максимум полезных свойств.

УНИАН рассказывает, сколько и как варить ячневую крупу, чтобы она не слиплась и не была водянистой.

Как варить ячневую крупу на плите

Крупа ячневая - 200 г.

Вода - 500 мл.

Соль - по вкусу.

Масло сливочное - 50 г.

Крупу тщательно промыть под проточной водой минимум три раза. Залить крупу холодной водой и поставить на сильный огонь. Когда вода закипит, убавить огонь и накрыть кастрюлю крышкой. Варят ячневую кашу 15 минут, помешивать необязательно. В конце приготовления посолить кашу и положить кусочек масла.

Как варить рассыпчатую ячневую крупу

Чтобы каша была рассыпчатой, её следует сварить до полуготовности (примерно 7 минут после закипания). Затем кастрюлю с крупой ставят в духовку и готовят 10 минут при 180 градусах.

Как варить ячневую крупу в мультиварке

Ячневая крупа - 2 стакана.

Вода - 3 стакана.

Соль, сливочное масло по вкусу.

Крупу тщательно промыть, выложить в чашку мультиварки и залить водой. Поставить режим "Каша", "Молочная каша" или "Гречка" и выставить 45 минут на таймере. Когда каша приготовится, добавить кусочек сливочного масла и посолить. Включить режим "Подогрев" и оставить на 10 минут.

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