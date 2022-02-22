Ячневая каша - нежная, полезная и недорогая крупа, которая может быть как сладкой, так и соленой. Калорийность ячневой каши в готовом виде составляет всего 105 калорий на 100 г, поэтому её очень ценят желающие похудеть. Ячмень для такой крупы проходит минимальную обработку и сохраняет максимум полезных свойств.
УНИАН рассказывает, сколько и как варить ячневую крупу, чтобы она не слиплась и не была водянистой.
- Как варить ячневую крупу на плите
- Как варить рассыпчатую ячневую крупу
- Как варить ячневую крупу в мультиварке
Как варить ячневую крупу на плите
- Крупа ячневая - 200 г.
- Вода - 500 мл.
- Соль - по вкусу.
- Масло сливочное - 50 г.
Крупу тщательно промыть под проточной водой минимум три раза. Залить крупу холодной водой и поставить на сильный огонь. Когда вода закипит, убавить огонь и накрыть кастрюлю крышкой. Варят ячневую кашу 15 минут, помешивать необязательно. В конце приготовления посолить кашу и положить кусочек масла.
Как варить рассыпчатую ячневую крупу
Чтобы каша была рассыпчатой, её следует сварить до полуготовности (примерно 7 минут после закипания). Затем кастрюлю с крупой ставят в духовку и готовят 10 минут при 180 градусах.
Как варить ячневую крупу в мультиварке
- Ячневая крупа - 2 стакана.
- Вода - 3 стакана.
- Соль, сливочное масло по вкусу.
Крупу тщательно промыть, выложить в чашку мультиварки и залить водой. Поставить режим "Каша", "Молочная каша" или "Гречка" и выставить 45 минут на таймере. Когда каша приготовится, добавить кусочек сливочного масла и посолить. Включить режим "Подогрев" и оставить на 10 минут.