Кулинар рассказал о пяти элементах, которые сделают ваш яичный сэндвич еще вкуснее.

Яйца есть практически у каждого в холодильнике, и они могут пролежать там достаточно долго, если готовить их исключительно на завтрак, хотя на это не всегда есть время. В ином случае яйца можно использовать, как ингредиент для выпечки, но в этом случае тоже необходимо драгоценное время, которого у современных людей не всегда хватает.

Поэтому и важно узнать про сэндвич с яйцом - один из самых сытных ужинов, который можно приготовить менее чем за пять минут. Нельсон Серрано-Бахри из "Американского яичного совета" поделился пятью различными способами вывести яичный сэндвич на новый уровень, пишет The Takeout.

Он изначально предлагает "подумать о другом типе хлеба" для сэндвича. Хотя буханка обычного пшеничного хлеба из супермаркета вполне сойдет, Нельсон Серрано-Бахри отдает предпочтение толстому ломтю бриоши.

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"Техасские тосты тоже помогут сделать сэндвич очень толстым, а чесночная приправа, которую можно купить в супермаркете в отделе замороженных продуктов, придаст дополнительный аромат. Из темных сортов хлеба, таких как ржаной или пумперникель, также получаются вкусные сэндвичи с яйцом", - добавил он.

Бублики тоже подойдут, ведь в них уже есть удобное отверстие для яйца. Можно даже использовать тортилью, сообщает кулинар.

Кроме того, Нельсон Серрано-Бахри предлагает "усилить сэндвич дополнительным белком". Вместо того чтобы накладывать тройную порцию яиц, можно добавить какой-нибудь вид мяса или заменитель мяса — хрустящее прошутто или "джем из бекона", чтобы получить соленый и пикантный вкус; полоску бекона или колбасную котлету или даже деревенскую ветчину.

Сообщается, что подойдет также нежная куриная грудка или грудка на гриле, копченый лосось, а вегетарианцы могут дополнить свои яичные сэндвичи растительными заменителями мяса.

Кулинар также считает, что "сыр сделает сэндвич с яйцом очень вкусным". Он предлагает острый чеддер, поскольку его вкус приятно контрастирует с насыщенностью яичного желтка, но он также одобряет и без того умопомрачительный бри.

Для более юго-западного сэндвича можно выбрать "Монтерей Джек" или мексиканский сыр "Кесо Асадеро" или "Кесо Де Оахака", которые хорошо плавятся. Кроме того, он рекомендует швейцарский сыр, грюйер, проволоне, моцарелла и гауда. А вот фета или пармезан придадут вашему сэндвичу с яйцом "величие", говорится в материале.

Конечно же, Серрано-Бахри упомянул о том, что "сэндвичу необходим соус, который добавит вкусу нечто особенное".

Сырные соусы - не единственный вариант для вашего яичного сэндвича. Вполне допустимо, по его словам, использовать кетчуп или горчицу, тогда как острый соус сделает вашу яичницу непревзойденной, независимо от того, используете ли вы Tabasco или предпочитаете домашний острый соус. Эксперт заявляет, что подойдет также шрирача, особенно в сочетании с майонезом. Кроме того, он одобряет модный остро-медовый соус и песто из халапеньо.

И напоследок он заявляет, что "гарниры нужны не только для того, чтобы блюдо красиво выглядело".

Нельсон Серрано-Бахри рекомендует добавлять хрустящий лучок, чтобы придать блюду дополнительную текстуру или кусочки бекона. Овощи тоже можно добавить в сэндвич.

"Нарезанный авокадо - гладкий и кремовый, а руккола придает немного горечи. Серрано-Бахри рекомендует также маринованные овощи, говоря, что они "добавляют пикантную яркость". Если вам нравятся маринованные огурцы, то нет причин, по которым вы не можете положить несколько ломтиков на бутерброд поверх яйца", - говорится в тексте.

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