Бульон - это универсальное блюдо которое может украсить любой стол и спасти даже самый провальный обед. Приготовить бульон достаточно просто, главное - знать основные правила.

Умение готовить вкусный прозрачный бульон - предмет гордости любой хозяйки. Однако далеко не у всех бульон получается действительно вкусным. Как утверждают повара, для хорошего бульона мало купить качественные ингредиенты, не менее важно знать некоторые нюансы.

Почему не получается бульон

Иногда, несмотря на то, что ингредиенты, которые мы добавили в суп, полезны, блюдо получается невкусным. Причина этого — неправильное добавление соли в блюдо. Дело в том, что бульон нельзя солить во время приготовления и тем более не стоит добавлять соль в холодную воду. Добавленная раньше времени соль не дает овощам и специям полностью отдать свой вкус и аромат. Именно поэтому бульон нужно солить за несколько минут до выключения плиты, чтобы потом не пытаться понять, почему бульон не вкусный.

Также бульон может не получится, если вы будете использовать не свежее мясо или рыбу. В этом случае бульон будет не только не вкусным, но и с неприятным специфическим запахом, перебить который не смогут даже специи.

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Еще один важный момент, незнание которого может испортить ваше блюдо - как только закипит вода, в которой у вас лежат ингредиенты для бульона, ее нужно слить. Все ингредиенты промываем, возвращаем в кастрюлю и вот теперь начинаем варить бульон. Не стоит варить бульон на первой воде, так как такой бульон никогда не будет прозрачным.

Что делать, если в супе много воды

Если вы не знаете, как исправить не наваристый суп, включайте фантазию и не бойтесь экспериментировать. Начнем с того, что слишком жидкий суп можно загустить. Если проблему вы обнаружили в начале приготовления, можно просто увеличить количество ингредиентов, добавив в суп чуть больше овощей.

Однако учтите, что этот вариант подойдет только в случае, если вы только начали варить суп. Если же блюдо практически готово, добавлять в него дополнительные сырые овощи не стоит. В этом случае вы можете загустить суп крахмалом. В зависимости от объема вашей кастрюли разведите несколько столовых ложек крахмала холодной водой и тонкой струйкой вылейте эту массу в кипящий суп. Суп станет гораздо гуще и приобретет консистенцию крема.

Также слишком жидкий суп можно перебить блендером до состояния пюре, снова довести до кипения и загустить крахмалом. В этом случае вы получите суп-пюре. Добавьте в такой суп немного сливок, жирной сметаны или кусочек сливочного масла и блюдо приобретет нежный сливочный вкус.

Зачем подпаливать овощи для бульона

Овощи подпаливают, то есть слежка поджаривают на сухой сковороде или запекают в духовке, если планируют использовать их для приготовления овощного бульона. Профессиональные повара утверждают, что только подпаленные или запеченные овощи могут полностью раскрыть свой вкус и придать бульону насыщенный аромат.

Бульон, приготовленный на подпаленных овощах будет гораздо ароматнее, ярче и вкуснее, чем приготовленный на свежих овощах.

Почему суп получается пресным

Ваш суп будет пресным, если вы приготовите его на плохом бульоне. Также учтите, что вкус супу придают не только специи и травы, но и жиры. Не пытайтесь приготовить вкусный суп на нежирном мясе. Блюдо получится диетическое, но откровенно не вкусное.

Чтобы суп не был пресным используйте для приготовления бульона жирное мясо или мясо на кости.

Овощи перед тем как отправлять в кастрюлю слегка потушите на сковороде с добавлением небольшого количества сливочного масла.

Ну и наконец самое главное - солите суп только перед окончанием приготовления.

Как исправить невкусный суп

Если приготовленное блюдо вам откровенно не нравится и вы не знаете, как сделать вкус супа насыщенным - не расстраивайтесь. Даже не очень вкусный суп можно исправить.

Улучшить вкус супа можно при помощи специй. Также учтите, что в супы в которых присутствует томатная паста или томаты, нужно добавлять не только соль, но и сахар. Именно комбинация соли и сахара поможет специям полностью раскрыться.

Также в суп можно добавить дополнительные ингредиенты. Например, порезанные колечками копченые колбаски придадут супу приятный вкус и аромат и существенно улучшат вкус блюда. Плавленый сыр сделает ваш суп сливочным. Также в суп можно добавить жирные сливки.

Существенно улучшит вкус супа жирная сметана.

Также можно сделать дополнительную порцию зажарки из лука и моркови, но готовить ее желательно на сливочном масле. Добавьте такую зажарку в суп и он станет гораздо вкуснее.

Если у вас получился сладкий суп исправьте ситуацию специями. Обычно, многие хозяйки сталкиваются с такой проблемой при приготовлении овощных супов и не понимают почему получился сладкий суп. Дело в том, что в таких овощах как болгарский перец, морковь и свекла есть природные сахара. В зависимости от сорта овоща содержание сахара может быть достаточно высоким. Также добавление некоторых соусов требует особой осторожности, потому что при их приготовлении используется сахар.

Если вы чувствительны к сахару суп действительно может показаться вам сладким.

Как исправить слишком наваристый суп

Если ваш суп больше напоминает кашу, выход только один - добавлять воду. Единого мнения на этот счет нет, так как одни повара утверждают, что густые супы можно разводить водой, главное, добавлять кипяченую воду в кипящий суп и довести блюдо до кипения. Другие же утверждают, что в этом случае пострадает вкус блюда, так как добавленная вода уменьшит концентрацию бульона и специй.

Решать безусловно только вам, что вам больше по душе - суп с ярким вкусом, но напоминающий кашу или более жидкое блюдо, но с менее выраженным вкусом.

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