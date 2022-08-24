В конце месяца, а именно 29 августа, православные верующие отмечают Ореховый Спас 2022. В эту дату принято ходить в церковь и святить орехи, а также готовить из них вкусную выпечку. УНИАН расскажет, что можно испечь для родных и близких.
Ранее мы составляли подробный православный календарь на август 2022, чтобы вы не пропустили важные праздники.
Самый вкусный тертый пирог с орехами и вишней
- мука - 3.5-4 стакана;
- сливочное масло - 200 гр;
- сахар - 2-3 стакана;
- яйца - 2 шт;
- сметана - 2 ст.л;
- разрыхлитель - 1 ч.л;
- морская соль - щепотка;
- вишни - 200 гр;
- грецкие орехи - 50 гр.
Яйца с сахаром взбить в густую пену, смешать с размягченным сливочным маслом, добавить сметану, перемешать. Муку отдельно просеять с разрыхлителем, затем постепенно всыпая ее в яичную массу, замесить тесто. Свернуть в пленку и положить в холодильник на 2 часа.
Застелить противень пергаментной бумагой, слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две части, большую из них натереть на терке прямо на пергамент и разровнять. Орехи измельчить, выложить на тесто вишни без косточек, посыпать сахаром и орехами. Сверху натереть оставшийся кусок теста. Выпекать пирог 50 минут при температуре 180°C.
Рогалики с орехами из дрожжевого теста
- маргарин - 250 гр;
- пшеничная мука - 1 стакан;
- молоко - 0.5 стакана;
- дрожжи - 50 гр;
- грецкие орехи - 50 гр;
- сахар - 4 ст.л;
- яйца - 1 шт.
Молоко подогреть, растворить в нем дрожжи, добавить размягченный маргарин и муку. Замесить тесто, регулируя консистенцию, при необходимости всыпать еще муки. Грецкие орехи измельчить и перемешать с сахаром в отдельной емкости.
Стол присыпать мукой, раскатать на нем тесто. Разделить тесто ножом так, чтобы у вас вышло много треугольников. Выложить на треугольник орехи и закрутить рогалики. Противень застелить пергаментом, разместить на нем рогалики и выпекать их в духовке 30 минут при температуре 180°C.
Простой пирог с орехами и корицей
- мука - 250 гр;
- сахар - 250 гр;
- яйца - 3 шт;
- сода - 1 ч.л;
- грецкие орехи - 170 гр;
- сливочное масло - 150 гр;
- сметана - 200 гр;
- разрыхлитель - 1 ч.л;
- ванилин - 0.5 ч.л;
- корица - 0.5 ч.л
Грецкие орехи поджарить на сухой сковороде, измельчить с помощью ножа. Переложить орехи в глубокую емкость, добавить 150 гр сахара и корицу. Затем выложить 50 гр сливочного масла и перетереть ингредиенты в крошку.
Просеять в миску муку, добавить разрыхлитель. В отдельную емкость выложить масло, сахар и ванилин. Взбить массу до однородной консистенции. Туда же вбить 3 яйца и еще раз взбить. Влить 200 гр сметаны, перемешать. Добавить соду и снова перемешать. Аккуратно ввести муку и еще раз тщательно перемешать.
Форму для запекания выстелить пергаментом, вылить половину теста. Разровнять и вылить половину ореховой начинки. Затем вылить оставшееся тесто и сверху - ореховую начинку. Запекать пирог в духовке 30-40 минут при температуре 180°C.