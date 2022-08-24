Как приготовить пышный пирог с орехами на большой православный праздник - узнайте в материале УНИАН.

В конце месяца, а именно 29 августа, православные верующие отмечают Ореховый Спас 2022. В эту дату принято ходить в церковь и святить орехи, а также готовить из них вкусную выпечку. УНИАН расскажет, что можно испечь для родных и близких.

Ранее мы составляли подробный православный календарь на август 2022, чтобы вы не пропустили важные праздники.

Самый вкусный тертый пирог с орехами и вишней

мука - 3.5-4 стакана;

сливочное масло - 200 гр;

сахар - 2-3 стакана;

яйца - 2 шт;

сметана - 2 ст.л;

разрыхлитель - 1 ч.л;

морская соль - щепотка;

вишни - 200 гр;

грецкие орехи - 50 гр.

Яйца с сахаром взбить в густую пену, смешать с размягченным сливочным маслом, добавить сметану, перемешать. Муку отдельно просеять с разрыхлителем, затем постепенно всыпая ее в яичную массу, замесить тесто. Свернуть в пленку и положить в холодильник на 2 часа.

Застелить противень пергаментной бумагой, слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две части, большую из них натереть на терке прямо на пергамент и разровнять. Орехи измельчить, выложить на тесто вишни без косточек, посыпать сахаром и орехами. Сверху натереть оставшийся кусок теста. Выпекать пирог 50 минут при температуре 180°C.

Рогалики с орехами из дрожжевого теста

маргарин - 250 гр;

пшеничная мука - 1 стакан;

молоко - 0.5 стакана;

дрожжи - 50 гр;

грецкие орехи - 50 гр;

сахар - 4 ст.л;

яйца - 1 шт.

Молоко подогреть, растворить в нем дрожжи, добавить размягченный маргарин и муку. Замесить тесто, регулируя консистенцию, при необходимости всыпать еще муки. Грецкие орехи измельчить и перемешать с сахаром в отдельной емкости.

Стол присыпать мукой, раскатать на нем тесто. Разделить тесто ножом так, чтобы у вас вышло много треугольников. Выложить на треугольник орехи и закрутить рогалики. Противень застелить пергаментом, разместить на нем рогалики и выпекать их в духовке 30 минут при температуре 180°C.

Простой пирог с орехами и корицей

мука - 250 гр;

сахар - 250 гр;

яйца - 3 шт;

сода - 1 ч.л;

грецкие орехи - 170 гр;

сливочное масло - 150 гр;

сметана - 200 гр;

разрыхлитель - 1 ч.л;

ванилин - 0.5 ч.л;

корица - 0.5 ч.л

Грецкие орехи поджарить на сухой сковороде, измельчить с помощью ножа. Переложить орехи в глубокую емкость, добавить 150 гр сахара и корицу. Затем выложить 50 гр сливочного масла и перетереть ингредиенты в крошку.

Просеять в миску муку, добавить разрыхлитель. В отдельную емкость выложить масло, сахар и ванилин. Взбить массу до однородной консистенции. Туда же вбить 3 яйца и еще раз взбить. Влить 200 гр сметаны, перемешать. Добавить соду и снова перемешать. Аккуратно ввести муку и еще раз тщательно перемешать.

Форму для запекания выстелить пергаментом, вылить половину теста. Разровнять и вылить половину ореховой начинки. Затем вылить оставшееся тесто и сверху - ореховую начинку. Запекать пирог в духовке 30-40 минут при температуре 180°C.

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