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Блюда из брокколи: лучшие рецепты супов

18:03, 21 июля 2020
Рецепты
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Из брокколи можно приготовить множество блюд

Суп-пюре из брокколи

Продукты (на 4 порции):

  • Картофель (нарезать кубиками) - 2 шт. (200 г)
  • Лук репчатый (мелко нарезать) - 1 шт. (100 г)
  • Капуста брокколи - 200 г
  • Морковь (нарезать некрупно) - 1 шт. (100 г)
  • Чеснок - 1 долька (5 г)
  • Вода - 3 стакана (600-700 мл)
  • Масло оливковое - 2 ст. ложки (30 г)
  • Соль - 1 ч. ложка (10 г или по вкусу)
Суп-пюре из брокколи

Способ приготовления

1. Лук обжарить в кастрюле на оливковом масле до светло-золотистого цвета.

2. Добавить оставшиеся ингредиенты и залить водой.

3. Варить суп из брокколи не менее 30 минут под крышкой. Выключить огонь, суп остудить.

4. Влить все в блендер и измельчить до получения однородной массы.

5. Перелить суп-пюре из брокколи обратно в кастрюлю и подогреть до желаемой температуры.

Суп из брокколи

Рецепт полезного и насыщенного первого блюда с обилием овощей - суп из брокколи с картофелем, помидорами и морковью.

Продукты (на 3 порции)

  • Капуста брокколи - 400 г
  • Помидоры - 2-3 шт.
  • Картофель - 2-3 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук репчатый крупный - 1 шт.
  • Масло сливочное - 1 ст. ложка
  • Зелень петрушки - 2-3 веточки (по вкусу)
  • Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)
  • Вода - 1,2 л
Суп из брокколи с картофелем, помидорами и морковью

Пошаговый рецепт супа из брокколи

  • Подготовить все необходимые продукты для супа из брокколи.
  • Морковь и картофель очистить.
  • Нарезать картофель крупными кубиками. Морковь нарезать мелкими кубиками.
  • Лук очистить и нарезать четвертинками колечек.
  • Брокколи разобрать на соцветия.
  • Один помидор залить кипятком на одну минуту, опустить в холодную воду и очистить от кожицы. Можно просто срезать кожицу острым ножом. Нарезать помидор без кожицы четвертинками кружочков.
  • Второй помидор натереть на крупной тёрке, кожицу, оставшуюся в руке, выбросить.
  • Разогреть сковороду, растопить сливочное масло. Обжарить лук на среднем огне до прозрачности, 3-4 минуты.
  • В кастрюле вскипятить 1,2 л воды. В кипящую воду выложить лук, картофель и морковь. Варить 10 минут.
  • Добавить брокколи и варить ещё 5-7 минут.
  • В конце варки добавить помидоры.
  • Варить 5 минут. 
  • Посолить.
  • Зелень петрушки мелко нарезать и добавить в суп из брокколи. Дать супу настояться под крышкой 10 минут.
  • Разлить суп из брокколи по тарелкам и подать к столу. При желании можно дополнить овощной суп сметаной.

Суп с брокколи и куриным филе

Суп с брокколи и куриным филе готовится просто и быстро. Помимо простоты приготовления в этом блюде отлично сочетаются легкое куриное филе и капуста брокколи. Суп получается не только вкусным, но и полезным.

Продукты (на 3 порции)

  • На 1,5 л кастрюлю:
  • Брокколи - 150-200 г
  • Куриное филе - 200 г
  • Картофель - 200 г (2 шт. среднего размера)
  • Морковь - 100 г (1 шт. среднего размера)
  • Лук репчатый - 70 г (1 шт. среднего размера)
  • Чеснок сушеный - 1 щепотка
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Петрушка свежая (для подачи, по желанию) - по вкусу
  • Вода - 1 л
Суп с брокколи и куриным филе

Пошаговый рецепт: суп с брокколи и куриным филе

  • Картофель, репчатый лук и морковь очистите.
  • Картофель и лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на средней тёрке.
  • Выложите овощи в кастрюлю и залейте водой. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10 минут.
  • Тем временем брокколи вымойте, срежьте с кочерыжки и разберите на небольшие соцветия.
  • Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
  • Когда картофель будет практически готов, добавьте в кастрюлю курицу и брокколи. Варите до полной готовности овощей и мяса, около 8-10 минут.
  • За пару минут до готовности приправьте суп солью, черным молотым перцем и сушеным чесноком.
  • Разлить суп с брокколи и куриным филе по тарелкам и перед подачей при желании присыпать рубленой зеленью.

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