Блюда из брокколи: лучшие рецепты супов
Брокколи — кладезь полезных веществ, и просто вкусный представитель капустного рода.
Суп-пюре из брокколи
Продукты (на 4 порции):
- Картофель (нарезать кубиками) - 2 шт. (200 г)
- Лук репчатый (мелко нарезать) - 1 шт. (100 г)
- Капуста брокколи - 200 г
- Морковь (нарезать некрупно) - 1 шт. (100 г)
- Чеснок - 1 долька (5 г)
- Вода - 3 стакана (600-700 мл)
- Масло оливковое - 2 ст. ложки (30 г)
- Соль - 1 ч. ложка (10 г или по вкусу)
Способ приготовления
1. Лук обжарить в кастрюле на оливковом масле до светло-золотистого цвета.
2. Добавить оставшиеся ингредиенты и залить водой.
3. Варить суп из брокколи не менее 30 минут под крышкой. Выключить огонь, суп остудить.
4. Влить все в блендер и измельчить до получения однородной массы.
5. Перелить суп-пюре из брокколи обратно в кастрюлю и подогреть до желаемой температуры.
Суп из брокколи
Рецепт полезного и насыщенного первого блюда с обилием овощей - суп из брокколи с картофелем, помидорами и морковью.
Продукты (на 3 порции)
- Капуста брокколи - 400 г
- Помидоры - 2-3 шт.
- Картофель - 2-3 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый крупный - 1 шт.
- Масло сливочное - 1 ст. ложка
- Зелень петрушки - 2-3 веточки (по вкусу)
- Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)
- Вода - 1,2 л
Пошаговый рецепт супа из брокколи
- Подготовить все необходимые продукты для супа из брокколи.
- Морковь и картофель очистить.
- Нарезать картофель крупными кубиками. Морковь нарезать мелкими кубиками.
- Лук очистить и нарезать четвертинками колечек.
- Брокколи разобрать на соцветия.
- Один помидор залить кипятком на одну минуту, опустить в холодную воду и очистить от кожицы. Можно просто срезать кожицу острым ножом. Нарезать помидор без кожицы четвертинками кружочков.
- Второй помидор натереть на крупной тёрке, кожицу, оставшуюся в руке, выбросить.
- Разогреть сковороду, растопить сливочное масло. Обжарить лук на среднем огне до прозрачности, 3-4 минуты.
- В кастрюле вскипятить 1,2 л воды. В кипящую воду выложить лук, картофель и морковь. Варить 10 минут.
- Добавить брокколи и варить ещё 5-7 минут.
- В конце варки добавить помидоры.
- Варить 5 минут.
- Посолить.
- Зелень петрушки мелко нарезать и добавить в суп из брокколи. Дать супу настояться под крышкой 10 минут.
- Разлить суп из брокколи по тарелкам и подать к столу. При желании можно дополнить овощной суп сметаной.
Суп с брокколи и куриным филе
Суп с брокколи и куриным филе готовится просто и быстро. Помимо простоты приготовления в этом блюде отлично сочетаются легкое куриное филе и капуста брокколи. Суп получается не только вкусным, но и полезным.
Продукты (на 3 порции)
- На 1,5 л кастрюлю:
- Брокколи - 150-200 г
- Куриное филе - 200 г
- Картофель - 200 г (2 шт. среднего размера)
- Морковь - 100 г (1 шт. среднего размера)
- Лук репчатый - 70 г (1 шт. среднего размера)
- Чеснок сушеный - 1 щепотка
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Петрушка свежая (для подачи, по желанию) - по вкусу
- Вода - 1 л
Пошаговый рецепт: суп с брокколи и куриным филе
- Картофель, репчатый лук и морковь очистите.
- Картофель и лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на средней тёрке.
- Выложите овощи в кастрюлю и залейте водой. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10 минут.
- Тем временем брокколи вымойте, срежьте с кочерыжки и разберите на небольшие соцветия.
- Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
- Когда картофель будет практически готов, добавьте в кастрюлю курицу и брокколи. Варите до полной готовности овощей и мяса, около 8-10 минут.
- За пару минут до готовности приправьте суп солью, черным молотым перцем и сушеным чесноком.
- Разлить суп с брокколи и куриным филе по тарелкам и перед подачей при желании присыпать рубленой зеленью.
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