Блюда из брокколи: лучшие рецепты супов

Лучшие рецепты супов из брокколи.

Брокколи — кладезь полезных веществ, и просто вкусный представитель капустного рода.

Суп-пюре из брокколи

Продукты (на 4 порции):

Картофель (нарезать кубиками) - 2 шт. (200 г)

Лук репчатый (мелко нарезать) - 1 шт. (100 г)

Капуста брокколи - 200 г

Морковь (нарезать некрупно) - 1 шт. (100 г)

Чеснок - 1 долька (5 г)

Вода - 3 стакана (600-700 мл)

Масло оливковое - 2 ст. ложки (30 г)

Соль - 1 ч. ложка (10 г или по вкусу)

Способ приготовления

1. Лук обжарить в кастрюле на оливковом масле до светло-золотистого цвета.

2. Добавить оставшиеся ингредиенты и залить водой.

3. Варить суп из брокколи не менее 30 минут под крышкой. Выключить огонь, суп остудить.

4. Влить все в блендер и измельчить до получения однородной массы.

5. Перелить суп-пюре из брокколи обратно в кастрюлю и подогреть до желаемой температуры.

Суп из брокколи

Рецепт полезного и насыщенного первого блюда с обилием овощей - суп из брокколи с картофелем, помидорами и морковью.

Продукты (на 3 порции)

Капуста брокколи - 400 г

Помидоры - 2-3 шт.

Картофель - 2-3 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый крупный - 1 шт.

Масло сливочное - 1 ст. ложка

Зелень петрушки - 2-3 веточки (по вкусу)

Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)

Вода - 1,2 л

Пошаговый рецепт супа из брокколи

Подготовить все необходимые продукты для супа из брокколи.

Морковь и картофель очистить.

Нарезать картофель крупными кубиками. Морковь нарезать мелкими кубиками.

Лук очистить и нарезать четвертинками колечек.

Брокколи разобрать на соцветия.

Один помидор залить кипятком на одну минуту, опустить в холодную воду и очистить от кожицы. Можно просто срезать кожицу острым ножом. Нарезать помидор без кожицы четвертинками кружочков.

Второй помидор натереть на крупной тёрке, кожицу, оставшуюся в руке, выбросить.

Разогреть сковороду, растопить сливочное масло. Обжарить лук на среднем огне до прозрачности, 3-4 минуты.

В кастрюле вскипятить 1,2 л воды. В кипящую воду выложить лук, картофель и морковь. Варить 10 минут.

Добавить брокколи и варить ещё 5-7 минут.

В конце варки добавить помидоры.

Варить 5 минут.

Посолить.

Зелень петрушки мелко нарезать и добавить в суп из брокколи. Дать супу настояться под крышкой 10 минут.

Разлить суп из брокколи по тарелкам и подать к столу. При желании можно дополнить овощной суп сметаной.

Суп с брокколи и куриным филе

Суп с брокколи и куриным филе готовится просто и быстро. Помимо простоты приготовления в этом блюде отлично сочетаются легкое куриное филе и капуста брокколи. Суп получается не только вкусным, но и полезным.

Продукты (на 3 порции)

На 1,5 л кастрюлю:

Брокколи - 150-200 г

Куриное филе - 200 г

Картофель - 200 г (2 шт. среднего размера)

Морковь - 100 г (1 шт. среднего размера)

Лук репчатый - 70 г (1 шт. среднего размера)

Чеснок сушеный - 1 щепотка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Петрушка свежая (для подачи, по желанию) - по вкусу

Вода - 1 л

Пошаговый рецепт: суп с брокколи и куриным филе

Картофель, репчатый лук и морковь очистите.

Картофель и лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на средней тёрке.

Выложите овощи в кастрюлю и залейте водой. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10 минут.

Тем временем брокколи вымойте, срежьте с кочерыжки и разберите на небольшие соцветия.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

Когда картофель будет практически готов, добавьте в кастрюлю курицу и брокколи. Варите до полной готовности овощей и мяса, около 8-10 минут.

За пару минут до готовности приправьте суп солью, черным молотым перцем и сушеным чесноком.

Разлить суп с брокколи и куриным филе по тарелкам и перед подачей при желании присыпать рубленой зеленью.

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