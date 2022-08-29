Суп с сырными шариками понравится даже тем людям, которые не любят обычные супы.

Если вы ищете необычный рецепт супа - предлагаем приготовить суп с сырными фрикадельками. Сырные шарики добавляют супу загадочный молочный привкус. А насыщенный бульон и вареная вермишель делают супчик не только изысканным и вкусным, но и очень сытным.

Куриный суп с сырными шариками

Вода - 2 л.

Куриные грудки с костями и кожей - 2 шт.

Картошка - 3 средних.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Вермишель мелкая - 3 ст.л.

Яйца - 1 шт.

Сыр желтый - 150 г.

Панировочные сухари - 50 г.

Лавровый лист - 1 шт.

Соль, специи по вкусу.

Свежая зелень по вкусу.

Куриные грудки промыть несколько раз под проточной водой. Выложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения на среднем огне. Уменьшить огонь до слабого и варить мясо 30-40 минут, снимая пену. Вынуть грудки из бульона и остудить. Когда мясо остынет - отделить его от кости, мелко нарезать и вернуть в бульон.

Картошку и морковь почистить, нарезать кубиками. Мелко нарезать лук. Бульон с мясом довести до кипения и выложить нарезанную картошку. Варить 5 минут. Затем добавить в кастрюлю лук и морковь. Варить ещё 10 минут. Овощи лучше варить в супе, а не жарить, иначе бульон будет слишком жирным.

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Приготовить сырные шарики: смешать в миске яйцо, мелко натертый сыр, панировочные сухари и щепотку соли. Мокрыми руками сформировать сырные шарики и добавить их в суп. Одновременно с шариками положить в бульон вермишель и лавровый лист. Варить суп ещё 5-7 минут. В конце посолить, поперчить и приправить блюдо, посыпать рубленной зеленью и разлить по мискам.

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