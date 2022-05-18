Какую крупу добавить в суп с щавелем и как приготовить сытное первое блюдо - узнайте в материале УНИАН.

Щавель - популярное растение, регулярно употребляя которое у вас получится наладить процессы пищеварения и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Ранее мы рассказывали, в чем польза щавеля, а сегодня поделимся рецептами первых блюд из него.

Также мы говорили о том, что приготовить из щавеля на второе.

Щавелевый суп с вареным яйцом

Щавель свежий - 150 г (1 пучок)

Картофель - 280 г

Морковь - 120 г

Лук репчатый - 130 г

Яйца - 2 шт.

Соль - 1 ч. л (или по вкусу)

Перец чёрный молотый - на кончике ножа (или по вкусу)

Лук зеленый (для подачи) - 1 стебель

Вода - 1 л

Овощи очистить, промыть, картофель нарезать крупными кубиками, а морковь и лук - средними. Щавель и зеленый лук вымыть и обсушить. Картофель, лук и морковь выложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Добавить перец и соль, варить 15 минут на среднем огне. В это же время отварить яйца вкрутую. Остывшие яйца нарезать кубиками, а щавель и зеленый лук соломкой. Все эти ингредиенты добавить в суп и накрыть крышкой, чтобы настоялся. По желанию можно добавить специи.

Суп из щавеля с мясом

Говядина (на кости) - 375 г

Щавель - 180 г

Картофель - 550 г

Морковь - 100 г

Лук репчатый - 100 г

Масло растительное - 30 мл (2 ст. л)

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Перец душистый горошком - 6-7 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Яйца - по 1 шт на порцию

Укроп свежий - 10 г

Петрушка свежая - 10 г

Лук зеленый - 15 г

Вода - 2,2 л

Выложить мясо целым куском в кастрюлю, залить водой, довести до кипения и снять пену. Уменьшить огонь и варить говядину 1 час. Добавить перец горошком, лавровый лист и душистый перец, уменьшить огонь и варить еще 30-40 минут. В это время отварить яйца вкрутую и остудить.

Достать мясо из бульона, нарезать кубиками, а бульон процедить. Картофель очистить, нарезать кубиками, положить в бульон и варить 15-20 минут. Лук и морковь также очистить, измельчить и обжарить на сковороде 7-10 минут, затем добавить к ним нашинкованный щавель, обжарить еще 3-5 минут и убрать с огня.

По готовности картофеля добавить в кастрюлю мясо, следом - зажарку из лука, моркови и щавеля. Посолить, поперчить, проварить еще 3 минуты и убрать с огня. Яйца нарезать кубиками или на 4 части (по желанию), мелко нарезать укроп и петрушку. Разлить суп по тарелкам и добавить в него яйца с зеленью порционно.

Суп из щавеля с курицей

Щавель свежий - 200 г

Куриная грудка копченая - 350 г

Картофель - 200 г

Морковь - 100 г

Лук репчатый - 150 г

Чеснок - 2 зубчика

Яйца - 2 шт.

Масло растительное - 2 ст. л

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Вода - 2 л

Лук нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить. В разогретой кастрюле на масле обжарить лук и чеснок до золотистого оттенка. Туда же добавить картофель, нарезанный кубиками, обжаривать еще 5 минут. Морковь натереть на крупной терке, соединить с овощами, жарить 5 минут, помешивая. Куриную грудку нарезать кубиками, добавить к овощам, всыпать специи и соль. В конце влить воду, довести до кипения и варить суп 10 минут. Щавель нарезать полосками и добавить в суп.

Отдельно взбить яйца и тонкой струйкой добавлять в суп, периодически помешивая. Выключить огонь и, по необходимости, всыпать еще специй.

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