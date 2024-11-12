Простые рецепты из тыквы пригодятся любой хозяйке на кухне.

В осенний период каждый год особую популярность набирают блюда из тыквы. Мало кто не пробовал суп из тыквы или кашу в своем детстве.

Не все знают, что можно приготовить из тыквы на ужин, чтоб это было сытно и питательно для всей семьи. Для начала рассмотрим, как приготовить тыквенный суп.

Тыквенный суп - рецепт

Из этого овоща получается замечательный тыквенный суп пюре.

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Ингредиенты:

одна тыква среднего размера;

один лук;

два зубчика чеснока;

две картофелины;

одна морковь;

один стебель сельдерея;

один литр овощного бульона

один стакан сливок;

соль, перец, специи по вкусу.

Очистите тыкву и нарежьте ее на кусочки. Также порежьте остальные овощи.

В глубокой посуде обжарьте лук с чесноком до мягкости. Туда добавьте все овощи, кроме тыквы. Прогревайте несколько минут, а затем влейте бульон. Когда овощи приготовятся (на это уйдет до получаса), можно добавлять тыкву.

Продолжайте варить еще 15 минут до готовности. Откладываем суп остывать. Только после этого, его можно перебить блендером. Далее влейте в тыквенный крем суп сливки и приправьте. Перед подачей суп из тыквы перемешивайте.

Очень полезно иметь в свой "копилке" несколько вариантов, что приготовить из тыквы на сковороде.

Тушеная тыква с овощами - необычный рецепт

Блюда из тыквы на сковороде получаются очень вкусными и согревающими - их подают с пылу с жару, что прекрасно подойдет в холодный вечер.

Ингредиенты:

500 г тыквы;

одна морковь;

один лук;

один болгарский перец;

два помидора;

соль, перец, зелень по вкусу;

растительное масло.

Тыкву и остальные овощи режем на кусочки. В глубокой посуде разогреваем масло и жарим лук до прозрачности. Далее всыпаем морковь и готовим ее несколько минут.

После этого добавляем перец и тыкву. Перемешиваем и тушим до готовности Последними всыпаем помидоры Приправляем блюдо по вкусу и готовим еще около 5 минут.

Подавать тушеную тыкву с овощами нужно горячей, посыпав зеленью.

Тыквенная каша с рисом - простой рецепт

Тыквенная каша готовится очень просто, а результат - порадует вас и ваших близких.

Ингредиенты:

один стакан риса;

два стакана бульона (куриного или овощного);

400 г тыквы;

один лук;

два зубчика чеснока;

2 ст.л. растительного масла;

соль, перец по вкусу.

свежая зелень.

Для начала тщательно промойте рис. Залейте его бульоном и варите до готовности.

Очистите и мелко порежьте тыкву. Обжарьте чеснок и лук до румяности. После этого добавьте тыкву и оставьте ее тушиться до мягкости.

К овощу всыпьте отваренную крупу, перемешайте и добавьте специи. Продолжайте готовить еще около 5 минут, чтоб соединились вкусы. Подается каша из тыквы вместе со свежей зеленью.

В целом рецепты из тыквы - это целый отдельный мир в кулинарии, который только и ждет, когда его оценят по достоинству.

Ранее УНИАН рассказывал, как готовится тыква в духовке.

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