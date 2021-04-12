Такое печенье получается мягким, ароматным и очень вкусным.

Печенье с изюмом – очень вкусная домашняя выпечка. Мягкие, сдобные и ароматные вкусности готовить довольно просто и быстро.

Песочное печенье с изюмом

Мука - 360 г

Сливочное масло - 160 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 100 г

Изюм - 150 г

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Соль - 0,25 ч. л.

Цедра апельсиновая или лимонная - 1 ч. л.

Сливочное масло следует заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Изюм перебрать и залить горячей водой на 10 минут. Затем хорошо промыть и просушить на полотенце.

Читайте такжеНежное творожное печенье: как приготовить аппетитную домашнюю выпечкуПриготовление теста. Масло взбить с сахаром и солью на средних оборотах – масса должна стать светлой и пышной. Добавить яйца и взбивать еще 3-4 минуты.

Муку смешать с разрыхлителем и в несколько приемов просеять во взбитую массу, каждый раз перемешивая лопаткой.

Добавить цедру и изюм, хорошо замесить однородное, слегка липнущее к рукам тесто.

Сухими руками сформировать из теста небольшие шарики и выложить на противень, застеленный пекарской бумагой или ковриком. Слегка прижать их пальцами, придавая форму лепешек. Толщина каждого пряничка должна быть около 1 см.

Отправить в заранее разогретую до 200°С духовку на 15-16 минут. Готовое печенье накрыть легким полотенцем и остудить прямо на противне.

Печенье с изюмом

Мука - 300 г

Изюм - 200 г

Сахар - 160 г

Ванильный сахар - 20 г

Сливочное масло - 140 г

Желтки - 6 шт.

Ром или коньяк - 4 ст. л.

Лимон - 2 шт.

Натереть с лимона или апельсина цедры.

Выжать из цитрусовых сок. Замочить изюм в соке с ромом минимум на 4 часа. В течение этого времени их следует несколько раз перемешать.

Нарубить извлеченное из холодильника сливочное масло на мелкие кубики.

Миксером смешать масло, яичные желтки, муку, сахар, ванильный сахар и лимонную цедру. Добавить пару чайных ложек жидкости, в которой вымачивали изюминки и продолжить мешать.

Руками вмешать в тесто изюм и сделать из него комок. Сформировать из теста печенье.

Отправить печенье выпекать в предварительно прогретую до 180°С духовку примерно 20 минут. Готовое печенье обязательно нужно остудить.

Медовое печенье с изюмом

Мука - 250 г

Мед - 170 г

Орехи - 0,5 ст.

Изюм - 0,5 ст.

Корица, кориандр и мускатный орех - 1 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Для глазурьи

Молоко - 2 ч. л.

Сахарная пудра - 3-4 ст. л.

Мед должен быть жидкой консистенции. Добавить к нему муку, смешанную с разрыхлителем, и пряности. Перемешать до однородного состояния.

Читайте такжеВкусные воздушные пирожные: как приготовить профитроли с заварным кремомВ полученное тесто добавить подсушенные орехи и вымоченный и обсушенный изюм.

Взять противень, смазать его маслом или застелить пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Выложить тесто, распределить его в пласт толщиной около 1 см сначала руками, а затем выровнять скалкой.

Отправить в разогретую до 180°С духовку и выпекать около 15 минут.

Приготовление глазури. Молоко смешать с сахарной пудрой, добавляя ее порциями, чтобы получилась густая белая масса.

На еще горячее печенье нанести глазурь, нарезать на порционные квадраты или прямоугольники.

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Автор: Алина Вишневская