Печенье с изюмом – очень вкусная домашняя выпечка. Мягкие, сдобные и ароматные вкусности готовить довольно просто и быстро.
Песочное печенье с изюмом
- Мука - 360 г
- Сливочное масло - 160 г
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 100 г
- Изюм - 150 г
- Разрыхлитель - 2 ч. л.
- Соль - 0,25 ч. л.
- Цедра апельсиновая или лимонная - 1 ч. л.
Сливочное масло следует заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Изюм перебрать и залить горячей водой на 10 минут. Затем хорошо промыть и просушить на полотенце.
Читайте такжеНежное творожное печенье: как приготовить аппетитную домашнюю выпечкуПриготовление теста. Масло взбить с сахаром и солью на средних оборотах – масса должна стать светлой и пышной. Добавить яйца и взбивать еще 3-4 минуты.
Муку смешать с разрыхлителем и в несколько приемов просеять во взбитую массу, каждый раз перемешивая лопаткой.
Добавить цедру и изюм, хорошо замесить однородное, слегка липнущее к рукам тесто.
Сухими руками сформировать из теста небольшие шарики и выложить на противень, застеленный пекарской бумагой или ковриком. Слегка прижать их пальцами, придавая форму лепешек. Толщина каждого пряничка должна быть около 1 см.
Отправить в заранее разогретую до 200°С духовку на 15-16 минут. Готовое печенье накрыть легким полотенцем и остудить прямо на противне.
Печенье с изюмом
Мука - 300 г
Изюм - 200 г
Сахар - 160 г
Ванильный сахар - 20 г
Сливочное масло - 140 г
Желтки - 6 шт.
Ром или коньяк - 4 ст. л.
Лимон - 2 шт.
Натереть с лимона или апельсина цедры.
Выжать из цитрусовых сок. Замочить изюм в соке с ромом минимум на 4 часа. В течение этого времени их следует несколько раз перемешать.
Нарубить извлеченное из холодильника сливочное масло на мелкие кубики.
Миксером смешать масло, яичные желтки, муку, сахар, ванильный сахар и лимонную цедру. Добавить пару чайных ложек жидкости, в которой вымачивали изюминки и продолжить мешать.
Руками вмешать в тесто изюм и сделать из него комок. Сформировать из теста печенье.
Отправить печенье выпекать в предварительно прогретую до 180°С духовку примерно 20 минут. Готовое печенье обязательно нужно остудить.
Медовое печенье с изюмом
- Мука - 250 г
- Мед - 170 г
- Орехи - 0,5 ст.
- Изюм - 0,5 ст.
- Корица, кориандр и мускатный орех - 1 ч. л.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
Для глазурьи
- Молоко - 2 ч. л.
- Сахарная пудра - 3-4 ст. л.
Мед должен быть жидкой консистенции. Добавить к нему муку, смешанную с разрыхлителем, и пряности. Перемешать до однородного состояния.
Читайте такжеВкусные воздушные пирожные: как приготовить профитроли с заварным кремомВ полученное тесто добавить подсушенные орехи и вымоченный и обсушенный изюм.
Взять противень, смазать его маслом или застелить пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Выложить тесто, распределить его в пласт толщиной около 1 см сначала руками, а затем выровнять скалкой.
Отправить в разогретую до 180°С духовку и выпекать около 15 минут.
Приготовление глазури. Молоко смешать с сахарной пудрой, добавляя ее порциями, чтобы получилась густая белая масса.
На еще горячее печенье нанести глазурь, нарезать на порционные квадраты или прямоугольники.
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