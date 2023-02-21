Безумно вкусное печенье из творога можно получить, сделав всего несколько шагов. Гости обязательно попросят у вас этот рецепт.

Песочное печенье гусиные лапки способно покорить любого гурмана. Несмотря на его простоту, оно тает во рту, оставляя приятное послевкусие. Для этого печенья понадобятся самые обычные продукты, а результат превзойдет ожидания.

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Творожное печенье гусиные лапки на маргарине

Чтобы приготовить вкусный десерт, который будет таять во рту, нам понадобятся:

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творог в брикете - 200 гр;

мука - 260 г (при необходимости можно взять больше);

сливочное масло или маргарин - 160 г;

сахар - 180 г;

яйца - 1 шт.;

сода 0,5 ч.л.

Холодное масло натираем на терке, смешиваем его с творогом и яйцом. Затем добавляем муку, соду и замешиваем тесто. Оно должно получиться эластичным, мягким и не липнуть к рукам. Заворачиваем его в пленку и оставляем отдохнуть в холодильнике на полчаса.

Сахар высыпаем в отдельную тарелку - в ней мы будем обваливать печенье. Тесто присыпаем мукой и раскатываем. Толщина должна быть не более 5 мм. Затем стаканом вырезаем кружочки - размер можно выбрать на свой вкус.

Берем один кружок и кладем его в сахар, слегка прижимая. Затем складываем его пополам так, чтоб сладкие кристаллы оказались внутри. Полукружие снова макаем хорошенько в сахар и снова складываем, запечатывая сахар внутри. Четвертинку нужно обвалять в сахаре с одной стороны и на ней сделать оттиск вилкой, чтобы печенье было похожим на гусиную лапку. Со всех сторон обмакивать в сахаре не нужно, иначе потом угощение пригорит, соприкасаясь с горячей поверхностью.

Выпекаем при 180 °С 15 минут, затем снижаем температуру до 160 °С и оставляем еще на 10 минут - должна появиться румяная корочка, но следите, чтоб печенье не сгорело. Идеально будет, если в духовке есть режим конвекции.

Печенье можно кушать горячим или дать ему остыть. Дополнительно украшать его не нужно - декоративную часть на себя берут сахар и оттиск в виде лапки.

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