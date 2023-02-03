Ароматный и нежный морковный торт понравится абсолютно всем. Сладость и богатый аромат бисквита гармонично дополняет кисломолочный крем. Этот торт точно станет вашим любимчиком на все праздники и выходные.
Морковный торт с творожно-сметанным кремом
Ингредиенты для теста:
- морковь сырая - 400 г;
- мука - 350 г;
- сахар - 300 г;
- подсолнечное масло - 250 мл;
- яйца - 4 шт;
- грецкие орехи - 150 г;
- лимон - 1 шт.;
- сахар ванильный - 1 ч.л.;
- разрыхлитель для теста - 2 ч.л.;
- корица - 1 ч.л.;
- мускатный орех, молотый имбирь, молотая гвоздика по вкусу.
Ингредиенты для крема:
- творог - 500 г;
- сметана - 100 г;
- сахар - 100 г;
- сливочное масло - 100 г;
- лимонный сок - 20 мл.
Смешать яйца с обычным и ванильным сахаром и с подсолнечным маслом. Добавить муку, соду, специи и разрыхлитель. Морковь и цедру лимона натереть на мелкой терке и добавить в тесто. Также добавить измельченные грецкие орехи.
Форму для выпечки застелить пергаментом и вылить тесто. Выпекать 30 минут при 180°. Можно выпечь три маленьких коржа по очереди, или один большой, который нужно нарезать на три части. Разровнять коржи и срезать выпуклые части.
Для приготовления крема сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно немного размякло. Смешать сметану, творог, сливочное масло, сахар и лимонный сок до однородности - лучше сделать это миксером. Оставить крем на 30 минут в холодильнике, чтобы он не растекался.
Коржи щедро смазать кремом и сложить торт. Также смазать верхушку и бока торта. Оставить торт в холодильнике минимум на 3 часа, а лучше на ночь. После этого морковный торт готов.