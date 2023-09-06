Дешевый и вкусный шоколадный торт готовится из продуктов, которые есть на каждой кухне.

Приготовить дешевый, но вкусный торт всего за 70 гривен - это реально. Предлагаем вам очень простой в приготовлении рецепт торта, с которым справится кто угодно. В нём нет ни молока, ни сливочного масла, ни яиц. Себестоимость такого торта составляет около 70 гривень и даже меньше, ведь многие ингредиенты для него уже есть на любой кухне и их не нужно покупать. Такой вкусный дешевый торт приятно удивит всех, кто его попробует.

Шоколадный торт - рецепт

Ингредиенты для теста:

мука - 3 стакана (600 г);

сахар - 1 стакан (200 г);

какао - 50 г;

соль - 1 чайн. ложка;

сода - 2 чайн. ложки;

холодная вода - 500 мл;

подсолнечное масло - 200 мл;

уксус - 2 стол. ложки.

Для шоколадной глазури:

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какао - 50 г;

подсолнечное масло - 3 стол. л.;

сахар - 100 г;

вода - 200 мл.

Смешать в большой миске все сухие ингредиенты для теста - муку, сахар, соль, соду и какао-порошок. В отдельной емкости смешать холодную воду с уксусом и подсолнечным маслом. Соединить сухую и жидкую смеси, перемешать до однородности и замесить густое тесто.

Форму для выпечки размером примерно 25*35 см смазать маслом и наполнить тестом. Можно также взять две круглые формы диаметром примерно по 27 см. Выпекать тесто 50 минут при 190°. Готовность проверяйте зубочисткой - она должна остаться сухой после прокалывания. Остудить тесто.

Для глазури замесить какао, сахар и подсолнечное масло в густую массу. Затем понемногу влить воду и не прекращать взбивать, чтобы не было комочков. Вылить массу в кастрюлю и довести до кипения.

Есть два варианта сборки торта. Вариант первый - нарежьте тесто кубиками и полейте горячей глазурью. Поставьте в холодильник на 2-3 часа для остывания и подавайте десерт как пирог к чаю.

Вариант второй - разрежьте тесто на 3 одинаковых коржа и смажьте любым вареньем или повидлом, которое есть дома. Самый верхний корж полейте горячей глазурью и поставьте десерт в холодильник на 4 часа. Подавайте как шоколадный торт.

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