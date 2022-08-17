Чай из листьев малины - очень полезный для организма и абсолютно бесплатный напиток.

Польза малины всем хорошо известна, но это растение ценно не только ягодами. Листья малины многие люди оставляют на кустах, не подозревая об их пользе. УНИАН расскажет, как приготовить ароматный чай из свежих листьев малины, и в чем сила этого напитка.

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Как приготовить чай из листьев малины

Для приготовления чая отберите маленькие и нежные листья. Лучше взять листья, которые растут в тени или под густыми ветками - они более ароматные. Разложите листья на солнечном месте на 1-2 дня, чтобы они слегка подсохли.

Листья залейте горячей (60-80 градусов) водой и настаивайте чай 15 минут. По вкусу добавьте мед или сахар. Листья можно подсушить на зиму, но раскладывать их нужно не под солнцем, а в затененном месте.

Также можно приготовить ферментированный чай из листьев малины - в нем ещё больше полезных веществ. Для его приготовления листья измельчите в кашицу мясорубкой или ступкой, и выложите в миску. Сверху накройте блюдцем и влажным полотенцем. Поставьте на блюдце груз, например банку с водой. Оставьте на сутки. Затем высушите листья на солнце или в духовке.

Чем полезен чай из листьев малины

Этот целебный напиток полезен при простуде, ангине и других болезнях верхних дыхательных путей. Он успокаивает боль, снимает жар, борется с инфекцией. Флавоноиды в составе листьев полезны для сердечно-сосудистой системы, они укрепляют сосуды и предотвращают появление бляшек.

Благодаря высокому содержанию дубильных веществ чай очень полезен при любых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и метаболизма. Польза чая из листьев малины для нервной системы заключается в его успокаивающих и снотворных свойствах.

Беременным женщинам рекомендуется употреблять чай из листьев малины перед родами только в холодном виде. Напиток подготавливает матку к родам, уменьшает боль во время схваток и облегчает сам процесс родов. Однако при беременности пить такой чай можно не раньше 36 недели.

Чай из листьев малины: вред и противопоказания

Чай из листьев малины нельзя пить беременным на раннем и среднем сроке. Кормящим женщинам его можно пить если они уверены, что у ребенка нет аллергии на малину.

на раннем и среднем сроке. Кормящим женщинам его можно пить если они уверены, что у ребенка нет аллергии на малину. В этом чае много органических кислот, поэтому он не рекомендуется при язве и изжоге .

. Хронические запоры - строгое противопоказание, поскольку напиток имеет закрепляющие свойства.

- строгое противопоказание, поскольку напиток имеет закрепляющие свойства. Нельзя пить такой чай при астме .

. Такой чай содержит много аспирина . Его нельзя пить людям, которые принимают это лекарство, чтобы не было передозировки.

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