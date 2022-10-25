Почему слоеное тесто получается жестким, как это исправить и что вкусного приготовить - узнайте в материале УНИАН.

Слоеное тесто - любимчик многих хозяек, ведь замешивать его и печь разные вкусности очень просто. Оно достаточно универсально - из него можно сделать сладкую и несладкую выпечку на дрожжах или без них. УНИАН расскажет, как допечь слоеное тесто и поделится лучшими рецептами.

Ранее мы говорили о том, как сделать идеальное песочное тесто для пирога или печенья.

Вкусное и легкое слоеное тесто - главные секреты

Прежде, чем начинать разбираться в тонкостях приготовления выпечки из слоеного теста, нужно понимать, что оно делится на дрожжевое и бездрожжевое. Каждого из них касаются нюансы, приведенные ниже:

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мука - берите муку высшего сорта и несколько раз просеивайте;

- берите муку высшего сорта и несколько раз просеивайте; соль и лимонная кислота - строго придерживайтесь рецептуры, малое количество этих ингредиентов приведет к расслаиванию теста, а излишек - к ухудшению вкуса;

- строго придерживайтесь рецептуры, малое количество этих ингредиентов приведет к расслаиванию теста, а излишек - к ухудшению вкуса; вода и молоко - жидкость должна быть холодной, но не ледяной, можно молоко и воду смешивать;

- жидкость должна быть холодной, но не ледяной, можно молоко и воду смешивать; масло и маргарин - прохладные, но не замерзшие, чем больше их - тем пышнее тесто;

- прохладные, но не замерзшие, чем больше их - тем пышнее тесто; противень - ничем смазывать не нужно, можно ополоснуть водой или застелить пергаментом.

Также важно правильно раскатывать тесто - ни в коем случае нельзя выходить за края, чтобы не нарушить структуру теста. Чем больше раз вы его раскатаете, тем больше у вас получится слоев. Тесто нужно раскатывать только от себя и после каждого раза складывать вчетверо и прятать в холодильник на 30 минут.

Полезный лайфхак: перед тем, как ставить тесто в духовку, проколите его в нескольких местах ножом или вилкой - так будет выходить пар, а поверхность теста останется ровной (без пузырей).

Слоеное тесто с уксусом за 15 минут

Масло сливочное или маргарин - 200 г

Вода - 300 мл

Яйцо - 1 шт.

Мука - 550-600 г

Уксус (9%) - 1 ч. л.

Соль - 1/2 ч. л.

В глубокую емкость вылить воду, добавить уксус, следом - соль и яйцо. Перемешать, всыпать просеянную муку и замесить тесто. Выложить его на стол, посыпанный мукой, разделить на две части. Первую часть раскатать в пласт толщиной 3-5 мм, смазать его половиной сливочного масла.

Раскатать вторую половину теста, уложить его сверху на первую, смазать оставшимся количеством масла. Свернуть тесто в рулет, а затем в "улитку". Обернуть пищевой пленкой, убрать в холодильник на 2 часа. Достать тесто, надавить на него, снова раскатать и использовать для приготовления выпечки или же свернуть в конверт и убрать в морозилку.

Слоеное тесто - рецепт дрожжевого

Мука - 500 г

Дрожжи сухие - 7 г или дрожжи свежие - 20 г

Молоко - 250 мл

Сахар - 80 г

Маргарин или сливочное масло - 250 г

Соль - 1 щепотка

Ванилин - 1 щепотка или ванильный сахар - 1 ч. л

Растворить дрожжи в теплом молоке, масло (маргарин) размягчить, муку просеять. Смешать муку с сахаром и ванильным сахаром (ванилином), к дрожжам добавить масло или маргарин. Постепенно добавляя просеянную муку, замесить тесто. Оставить в теплом месте на 30 минут, затем обмять и убрать в холодильник на 1 час.

Масло (маргарин) раскатать между двумя листами пергаментной бумаги в пласт, убрать в холодильник, чтобы тесто и масло были одной температуры. Дрожжевое слоеное тесто раскатать в пласт, сверху выложить маргарин (масло), накрыть его краями теста, раскатать. Сложить в конверт, убрать в холодильник на 20 минут. Повторить действия с раскаткой и охлаждением еще два раза, затем использовать тесто для выпечки.

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