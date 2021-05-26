Нежные и бархатистые кексы отлично подойдут к чаю или кофе. Шоколадно-творожные кексы сочетают легкую молочную кислинку творога и привкус какао. А ещё кексы очень симпатично выглядят. Приготовить этот десерт можно с любой начинкой по вкусу.
Рецепт шоколадно-творожных кексов
- Творог - 350 г.
- Мука - 180 г.
- Сахар - 150 г.
- Сливочное масло - 120 г.
- Изюм - 50 г.
- Яйца - 1 шт.
- Какао-порошок - 2 ст.л.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
Творог растереть с сахаром до однородности. Добавить яйцо и снова перемешать. Добавить мягкое сливочное масло. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку и всё перемешать. Творожную массу разделить на две части. В одну добавить изюм и перемешать. В другую часть творога добавить какао-порошок и ещё одну ложку сахара.
Большую форму для кекса или маленькие формы смазать сливочным маслом. Выложить сначала шоколадное тесто и разровнять его. По желанию на тесто положить начинку. Затем сверху выложить светлое тесто и разровнять. Выпекать кекс в разогретой до 180°С духовке около 45 минут. Готовый кекс чуть охладить и вынуть из формы, посыпать сахарной пудрой
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