Эти аппетитные двухцветные кексы - идеальное лакомство к чаю.

Нежные и бархатистые кексы отлично подойдут к чаю или кофе. Шоколадно-творожные кексы сочетают легкую молочную кислинку творога и привкус какао. А ещё кексы очень симпатично выглядят. Приготовить этот десерт можно с любой начинкой по вкусу.

Рецепт шоколадно-творожных кексов

Творог - 350 г.

Мука - 180 г.

Сахар - 150 г.

Сливочное масло - 120 г.

Изюм - 50 г.

Яйца - 1 шт.

Какао-порошок - 2 ст.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Творог растереть с сахаром до однородности. Добавить яйцо и снова перемешать. Добавить мягкое сливочное масло. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку и всё перемешать. Творожную массу разделить на две части. В одну добавить изюм и перемешать. В другую часть творога добавить какао-порошок и ещё одну ложку сахара.

Большую форму для кекса или маленькие формы смазать сливочным маслом. Выложить сначала шоколадное тесто и разровнять его. По желанию на тесто положить начинку. Затем сверху выложить светлое тесто и разровнять. Выпекать кекс в разогретой до 180°С духовке около 45 минут. Готовый кекс чуть охладить и вынуть из формы, посыпать сахарной пудрой

Читайте также другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова