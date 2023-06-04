Если нет духовки, вы не любите возиться с тестом или готовить в принципе, или же просто не хватает времени - выручит ленивая пицца. Приготовьте ее вместе с детьми - они будут в восторге и от процесса, и от обалденно вкусного блюда.
- Ленивая пицца на сковороде без сметаны
- Многослойная ленивая пицца на лаваше
- Ленивая пицца на батоне на сковороде
Ленивая пицца на сковороде без сметаны
Ленивая пицца на сковороде на кефире готовится около 20 минут - это вместе с замесом теста.
Ингредиенты:
- мука - 100 г;
- кефир - 100 мл;
- яйцо - 2 шт. ;
- соль - щепотка;
- ветчина - 100 г;
- оливки (по желанию) - 5 шт.;
- консервированные огурцы - 1 шт.;
- твердый сыр - 50 г;
- растительное масло - 3 ст. л.;
- томатный соус - 3 ст. л.
Взбейте яйца с солью, влейте кефир. Добавьте муку и перемешайте – должна получиться консистенция густой сметаны. Нарежьте колбасу, огурцы и оливки, натрите сыр. Разогрейте сковороду, смазанную масло, вылейте тесто, разровняйте. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне несколько минут. Затем смажьте кетчупом или соусом, выложите начинку, накройте крышкой и готовьте 10 минут.
Многослойная ленивая пицца на лаваше
Эта ленивая пицца в духовке готовится без теста - нужен только лаваш и начинка по вкусу.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш - 3 шт.;
- ветчина - 200 г;
- томаты - 3 шт.;
- твердый сыр - 200 г;
- томатный соус - 4 ст. л.;
- зелень - 1/2 пучка.
Нарежьте ломтиками колбасу, помидоры, сыр. Порубите зелень. Сложите каждый лист лаваша вчетверо, а затем разверните и смажьте томатным соусом. Положите на одну четвертую часть заготовки сыр, на вторую - колбасу, на третью - сыр, на четвёртую - помидоры. Посыпьте сверху зеленью. Сделайте на заготовках по одной из линий сгиба снизу надрез до центра. Теперь заверните лаваш таким образом: нижний правый квадрат положите на верхний, затем загните этот квадрат на левый верхний, а после на нижний. Запеките в духовке при 180°С 15 минут.
Ленивая пицца на батоне на сковороде
Сытная пицца получается из обычного батона. Начинку можно взять на свой вкус, у нас - фарш и помидоры.
Ингредиенты:
- батон - 1/2 шт.;
- яйцо - 3 шт. ;
- молоко - 1/2 стакана;
- соль - по вкусу;
- лук - 1 шт. ;
- фарш - 100 г;
- растительное масло - 5 ст. л.;
- помидор - 1 шт. ;
- твердый сыр - 100 г;
- базилик - 1/2 пучка.
Нарежьте батон. Измельчите лук и вместе с фаршем обжарьте. Нарежьте тонкими слайсами помидор, измельчите зелень, натрите сыр. Выложите на сковороду, смазанную маслом, ломтики батона, пространство между ними также заполните небольшими кусочками. Подсушите, а затем залейте их сверху взбитыми яйцами с молоком. Посолите, выложите сверху фарш с луком, помидоры, базилик, сыр. Накройте крышкой, на небольшом огне готовьте 10 минут.
Ранее мы рассказывали, как готовится домашняя пицца - рецепт настоящего итальянского блюда.