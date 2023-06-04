Эта ленивая пицца имеет лишь один недостаток - съедают ее быстрее, чем она готовится.

Если нет духовки, вы не любите возиться с тестом или готовить в принципе, или же просто не хватает времени - выручит ленивая пицца. Приготовьте ее вместе с детьми - они будут в восторге и от процесса, и от обалденно вкусного блюда.

Ленивая пицца на сковороде без сметаны

Ленивая пицца на сковороде на кефире готовится около 20 минут - это вместе с замесом теста.

Ингредиенты:

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мука - 100 г;

кефир - 100 мл;

яйцо - 2 шт. ;

соль - щепотка;

ветчина - 100 г;

оливки (по желанию) - 5 шт.;

консервированные огурцы - 1 шт.;

твердый сыр - 50 г;

растительное масло - 3 ст. л.;

томатный соус - 3 ст. л.

Взбейте яйца с солью, влейте кефир. Добавьте муку и перемешайте – должна получиться консистенция густой сметаны. Нарежьте колбасу, огурцы и оливки, натрите сыр. Разогрейте сковороду, смазанную масло, вылейте тесто, разровняйте. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне несколько минут. Затем смажьте кетчупом или соусом, выложите начинку, накройте крышкой и готовьте 10 минут.

Многослойная ленивая пицца на лаваше

Эта ленивая пицца в духовке готовится без теста - нужен только лаваш и начинка по вкусу.

Ингредиенты:

тонкий лаваш - 3 шт.;

ветчина - 200 г;

томаты - 3 шт.;

твердый сыр - 200 г;

томатный соус - 4 ст. л.;

зелень - 1/2 пучка.

Нарежьте ломтиками колбасу, помидоры, сыр. Порубите зелень. Сложите каждый лист лаваша вчетверо, а затем разверните и смажьте томатным соусом. Положите на одну четвертую часть заготовки сыр, на вторую - колбасу, на третью - сыр, на четвёртую - помидоры. Посыпьте сверху зеленью. Сделайте на заготовках по одной из линий сгиба снизу надрез до центра. Теперь заверните лаваш таким образом: нижний правый квадрат положите на верхний, затем загните этот квадрат на левый верхний, а после на нижний. Запеките в духовке при 180°С 15 минут.

Ленивая пицца на батоне на сковороде

Сытная пицца получается из обычного батона. Начинку можно взять на свой вкус, у нас - фарш и помидоры.

Ингредиенты:

батон - 1/2 шт.;

яйцо - 3 шт. ;

молоко - 1/2 стакана;

соль - по вкусу;

лук - 1 шт. ;

фарш - 100 г;

растительное масло - 5 ст. л.;

помидор - 1 шт. ;

твердый сыр - 100 г;

базилик - 1/2 пучка.

Нарежьте батон. Измельчите лук и вместе с фаршем обжарьте. Нарежьте тонкими слайсами помидор, измельчите зелень, натрите сыр. Выложите на сковороду, смазанную маслом, ломтики батона, пространство между ними также заполните небольшими кусочками. Подсушите, а затем залейте их сверху взбитыми яйцами с молоком. Посолите, выложите сверху фарш с луком, помидоры, базилик, сыр. Накройте крышкой, на небольшом огне готовьте 10 минут.

Ранее мы рассказывали, как готовится домашняя пицца - рецепт настоящего итальянского блюда.

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