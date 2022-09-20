Как заготовить яблочный сок с мякотью в домашних условиях с помощью блендера, терки и мясорубки - узнайте в материале УНИАН.

Многие хозяйки заготавливают сок на зиму - этот полезный напиток любят и взрослые, и дети за его уникальные свойства. В состав такого сока входит большое количество минералов и необходимых человеку веществ. УНИАН расскажет, как сделать яблочный сок с мякотью на зиму без соковыжималки.

Как сделать яблочный сок в блендере - рецепт

Один из самых простых вариантов - использовать вместо соковыжималки блендер. Вам нужно вымыть яблоки, нарезать их дольками и сложить в чашу блендера. Полученную кашицу выложить на плотную ткань и завязать ее мешочком. Затем поместить мешочек на дно кастрюли, а сверху поставить пресс. Через полчаса пресс убрать, а жидкость слить в отдельную кастрюлю. Можно дополнительно процедить сок через сито - тогда он будет менее мутным.

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Также с помощью блендера у вас получится сделать яблочный сок с мякотью в домашних условиях. УНИАН делится рецептом:

яблоки - 3 кг;

вода - 1 л;

сахар - 300-400 гр.

Яблоки очистить от кожуры, удалить семечки. Нарезать фрукты дольками, выложить в эмалированную кастрюлю. Поставить ее на плиту, добавить воду, вскипятить и варить 20-25 минут. Отвар вылить в блендер и измельчить, пюре переложить в чистую кастрюлю.

Отдельно соединить воду и сахар, сварить сироп (на 400 гр сахара 400 мл воды). Залить сиропом яблочное пюре, поставить на огонь и довести до кипения. Варить 5 минут, остудить. Затем вскипятить еще раз, залить в банку и закатать крышками.

Как приготовить яблочный сок через мясорубку

Второй вариант - использование привычной мясорубки, которая отлично справляется с яблоками - из 10 кг яблок получается 5-6 литров сока. Для того, чтобы приготовить яблочный сок с помощью мясорубки, вам нужно:

вымыть яблоки и разрезать их на части;

пропустить фрукты через мясорубку;

сцедить получившийся сок в кастрюлю;

через салфетку или марлю туда же сцедить густую яблочную массу.

Затем сок нужно пастеризовать - поставить кастрюлю на огонь и максимально нагреть сок, но не кипятить его. Горячий напиток разлить по банкам и закатать крышками.

Как сделать яблочный сок в домашних условиях через терку

Такой вариант не годится, если вам нужно заготовить сок в больших объемах, но несколькими литрами чудодейственного напитка обеспечить себя получится:

яблоки вымыть, очистить от кожуры и семечек;

разрезать пополам или на четыре части;

натереть яблоки на терке с самыми маленькими отверстиями;

глубокую тарелку накрыть марлей и выложить на нее густую яблочную массу;

сложить марлю в форме мешочка и отжать сок в другую емкость;

жмых выбросить, а сок перелить в стакан.

Таким образом можно сделать свежий яблочный сок или заготовить его на зиму - если выбираете второй вариант, то не забудьте проварить напиток с сахаром.

Полезный совет: не используйте алюминиевую или другую металлическую неэмалированную посуду, иначе органические кислоты вступят в реакцию с металлом и сок вместо полезного напитка превратится в яд.

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