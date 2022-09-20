Многие хозяйки заготавливают сок на зиму - этот полезный напиток любят и взрослые, и дети за его уникальные свойства. В состав такого сока входит большое количество минералов и необходимых человеку веществ. УНИАН расскажет, как сделать яблочный сок с мякотью на зиму без соковыжималки.
Как сделать яблочный сок в блендере - рецепт
Один из самых простых вариантов - использовать вместо соковыжималки блендер. Вам нужно вымыть яблоки, нарезать их дольками и сложить в чашу блендера. Полученную кашицу выложить на плотную ткань и завязать ее мешочком. Затем поместить мешочек на дно кастрюли, а сверху поставить пресс. Через полчаса пресс убрать, а жидкость слить в отдельную кастрюлю. Можно дополнительно процедить сок через сито - тогда он будет менее мутным.
Также с помощью блендера у вас получится сделать яблочный сок с мякотью в домашних условиях. УНИАН делится рецептом:
- яблоки - 3 кг;
- вода - 1 л;
- сахар - 300-400 гр.
Яблоки очистить от кожуры, удалить семечки. Нарезать фрукты дольками, выложить в эмалированную кастрюлю. Поставить ее на плиту, добавить воду, вскипятить и варить 20-25 минут. Отвар вылить в блендер и измельчить, пюре переложить в чистую кастрюлю.
Отдельно соединить воду и сахар, сварить сироп (на 400 гр сахара 400 мл воды). Залить сиропом яблочное пюре, поставить на огонь и довести до кипения. Варить 5 минут, остудить. Затем вскипятить еще раз, залить в банку и закатать крышками.
Как приготовить яблочный сок через мясорубку
Второй вариант - использование привычной мясорубки, которая отлично справляется с яблоками - из 10 кг яблок получается 5-6 литров сока. Для того, чтобы приготовить яблочный сок с помощью мясорубки, вам нужно:
- вымыть яблоки и разрезать их на части;
- пропустить фрукты через мясорубку;
- сцедить получившийся сок в кастрюлю;
- через салфетку или марлю туда же сцедить густую яблочную массу.
Затем сок нужно пастеризовать - поставить кастрюлю на огонь и максимально нагреть сок, но не кипятить его. Горячий напиток разлить по банкам и закатать крышками.
Как сделать яблочный сок в домашних условиях через терку
Такой вариант не годится, если вам нужно заготовить сок в больших объемах, но несколькими литрами чудодейственного напитка обеспечить себя получится:
- яблоки вымыть, очистить от кожуры и семечек;
- разрезать пополам или на четыре части;
- натереть яблоки на терке с самыми маленькими отверстиями;
- глубокую тарелку накрыть марлей и выложить на нее густую яблочную массу;
- сложить марлю в форме мешочка и отжать сок в другую емкость;
- жмых выбросить, а сок перелить в стакан.
Таким образом можно сделать свежий яблочный сок или заготовить его на зиму - если выбираете второй вариант, то не забудьте проварить напиток с сахаром.
Полезный совет: не используйте алюминиевую или другую металлическую неэмалированную посуду, иначе органические кислоты вступят в реакцию с металлом и сок вместо полезного напитка превратится в яд.