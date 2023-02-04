Фаршированные грибы - простая и сытная закуска. Ее часто подают на праздничный стол, но если очень хочется, то праздник можно устроить прямо сегодня. Начинка для фаршированных шампиньонов может быть абсолютно разной - зависит от того, что есть у вас в холодильнике. Мы подскажем три простых и вкусных варианта фаршированных грибов.
- Грибы, фаршированные фаршем и сыром
- Фаршированные грибы - рецепт с колбасой
- Грибы, фаршированные сыром и яйцами
Ранее мы рассказывали, как приготовить салат с грибами и курицей за 10 минут.
Фаршированные грибы - это блюдо из шляпок грибов, которые переворачивают, фаршируют начинкой, а затем запекают. Готовить его можно из любых съедобных грибов с достаточно большой шляпкой. Но особой популярностью пользуются шампиньоны.
Есть еще несколько тонкостей приготовления фаршированных грибов:
- ингредиенты для начинки обычно мелко нарезают и обжаривают, хотя обжаривание - необязательно;
- шляпки грибов при готовке уменьшаются в размерах, поэтому не стоит их сильно набивать начинкой;
- перед запеканием фаршированные грибы обычно посыпают сверху тертым сыром или панировочными сухарями.
Грибы, фаршированные фаршем и сыром
Это один из самых популярных вариантов фаршированных грибов. В начинку можно добавлять твердый сыр, а можно готовить и без него.
- Крупные шампиньоны - 10 шт.
- Мясной фарш - 300 г
- Твердый сыр - 200 г
- Панировочные сухари - 50 г
- Зеленый лук - несколько перьев
- Сливочное масло - 1 ст. л.
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Черный молотый перец - по вкусу
- Чеснок - 2 зубчика
Фарш посолите и поперчите, добавьте измельченный лук и чеснок. Обжарьте на сковороде. Добавьте половину тертого сыра, сухари и перемешайте. Отделите шляпки шампиньонов от ножки, смажьте снаружи растопленным сливочным маслом. Заполните шляпки начинкой и посыпьте оставшимся тертым сыром. Запекайте в разогретой до 200°С духовке 15 минут.
Фаршированные грибы - рецепт с колбасой
В эту начинку также идут и ножки грибов - безотходное производство, так сказать.
- Крупные шампиньоны - 8 шт.
- Вареная колбаса - 80 г
- Твердый сыр - 100 г
- Лук - 1 шт.
- Майонез - 1 ст. л.
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Черный молотый перец - по вкусу
Отделите шляпки грибов от ножек. Обжарьте измельченный лук и ножки на масле. Добавьте нарезанную мелкими кубиками колбасу, посолите и поперчите, обжарьте в течение нескольких минут. Добавьте к начинке майонез, перемешайте, доведите до вкуса солью. Нафаршируйте грибы начинкой. Запекайте в духовке при температуре 180°C около 20 минут. Посыпьте тёртым сыром и готовьте ещё 10 минут.
Грибы, фаршированные сыром и яйцами
Если яйца фаршируют грибами, то почему бы грибы не нафаршировать яйцами?
- Средние шампиньоны - 20 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Твердый сыр -150 г
- Лук - 1 шт.
- Майонез - 2 ст. л.
- Чеснок - 2 зубчика
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Черный молотый перец - по вкусу
- Укроп и петрушка - несколько веточек
Отделите шляпки грибов, подержите их в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут. Обжарьте измельчённый лук и ножки грибов на масле до золотистого цвета. Посолите и поперчите. Отварите яйца вкрутую, натрите. Добавьте обжаренные грибы и лук, измельчённый чеснок, посолите и поперчите, перемешайте. Нафаршируйте грибы. Смажьте сверху майонезом и присыпьте тёртым сыром. Запекайте в духовке 10-15 минут при 200°C.