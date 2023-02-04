Фаршированные грибы хороши как в горячем, так и в холодном виде, а готовить их - проще простого.

Фаршированные грибы - простая и сытная закуска. Ее часто подают на праздничный стол, но если очень хочется, то праздник можно устроить прямо сегодня. Начинка для фаршированных шампиньонов может быть абсолютно разной - зависит от того, что есть у вас в холодильнике. Мы подскажем три простых и вкусных варианта фаршированных грибов.

Ранее мы рассказывали, как приготовить салат с грибами и курицей за 10 минут.

Фаршированные грибы - это блюдо из шляпок грибов, которые переворачивают, фаршируют начинкой, а затем запекают. Готовить его можно из любых съедобных грибов с достаточно большой шляпкой. Но особой популярностью пользуются шампиньоны.

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Есть еще несколько тонкостей приготовления фаршированных грибов:

ингредиенты для начинки обычно мелко нарезают и обжаривают, хотя обжаривание - необязательно;

шляпки грибов при готовке уменьшаются в размерах, поэтому не стоит их сильно набивать начинкой;

перед запеканием фаршированные грибы обычно посыпают сверху тертым сыром или панировочными сухарями.

Грибы, фаршированные фаршем и сыром

Это один из самых популярных вариантов фаршированных грибов. В начинку можно добавлять твердый сыр, а можно готовить и без него.

Крупные шампиньоны - 10 шт.

Мясной фарш - 300 г

Твердый сыр - 200 г

Панировочные сухари - 50 г

Зеленый лук - несколько перьев

Сливочное масло - 1 ст. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Чеснок - 2 зубчика

Фарш посолите и поперчите, добавьте измельченный лук и чеснок. Обжарьте на сковороде. Добавьте половину тертого сыра, сухари и перемешайте. Отделите шляпки шампиньонов от ножки, смажьте снаружи растопленным сливочным маслом. Заполните шляпки начинкой и посыпьте оставшимся тертым сыром. Запекайте в разогретой до 200°С духовке 15 минут.

Фаршированные грибы - рецепт с колбасой

В эту начинку также идут и ножки грибов - безотходное производство, так сказать.

Крупные шампиньоны - 8 шт.

Вареная колбаса - 80 г

Твердый сыр - 100 г

Лук - 1 шт.

Майонез - 1 ст. л.

Растительное масло - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Отделите шляпки грибов от ножек. Обжарьте измельченный лук и ножки на масле. Добавьте нарезанную мелкими кубиками колбасу, посолите и поперчите, обжарьте в течение нескольких минут. Добавьте к начинке майонез, перемешайте, доведите до вкуса солью. Нафаршируйте грибы начинкой. Запекайте в духовке при температуре 180°C около 20 минут. Посыпьте тёртым сыром и готовьте ещё 10 минут.

Грибы, фаршированные сыром и яйцами

Если яйца фаршируют грибами, то почему бы грибы не нафаршировать яйцами?

Средние шампиньоны - 20 шт.

Яйца - 2 шт.

Твердый сыр -150 г

Лук - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Чеснок - 2 зубчика

Растительное масло - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Укроп и петрушка - несколько веточек

Отделите шляпки грибов, подержите их в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут. Обжарьте измельчённый лук и ножки грибов на масле до золотистого цвета. Посолите и поперчите. Отварите яйца вкрутую, натрите. Добавьте обжаренные грибы и лук, измельчённый чеснок, посолите и поперчите, перемешайте. Нафаршируйте грибы. Смажьте сверху майонезом и присыпьте тёртым сыром. Запекайте в духовке 10-15 минут при 200°C.

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