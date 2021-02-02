Это очень легкий и простой в приготовлении овощной суп.

Суп из томатов - очень легкое, приятное на вкус и полезное блюдо, которое легко приготовить. Томатный суп не имеет строгого рецепта, его можно разнообразить любимыми продуктами. По желанию в суп можно добавить любимые травы и специи, овощи, мясо, крупы или гренки. Подают его как в холодном, так и в горячем виде. К томатному супу часто предлагают гренки из белого хлеба, сливки или тертый сыр.

Томатный суп-пюре

Помидоры - 300 г.

Лук - 1 шт.

Оливковое масло - 20 г.

Соль по вкусу.

Перец черный молотый.

Зелень и специи по вкусу.

Базилик - 2 листа.

Для супа нужно брать мясистые помидоры с плотной мякотью и тонкой шкуркой. На помидорах сверху сделать два глубоких крестовидных надреза. Положить помидоры в миску и полностью залить кипятком. Оставить на 1 минуту, затем обмыть холодной водой. Это поможет легко снять шкурку. Очистить томаты от кожуры и сердцевины, нарезать мелким кубиком. Лук мелко нарезать и пассировать на оливковом масле до прозрачности на маленьком огне.

Добавить к луку томаты, томить на среднем огне пока не испарится вся жидкость. Посолить, поперчить суп, залить 1.5 стаканом горячей воды. Если суп кисловатый на вкус, добавить немного сахара. Готовить суп на минимальном огне 15 минут. По желанию добавить сушеные прованские травы, сушеный базилик, орегано и другие специи. Перелить суп в чашу блендера и взбить. Разлить по тарелкам и украсить рубленным базиликом. Можно подать со сливками или гренками.

Томатный суп с фрикадельками

Бульон мясной - 2 л.

Томатный сок - 1 л.

Чеснок - 2 зубч.

Лавровый лист - 4 шт.

Лук - 2 шт.

Куриное яйцо - 1 шт.

Рубленая петрушка.

Специи по вкусу.

Говяжий фарш - 300 г

Картофель - 2 штуки

Морковь - 1 штука

Белая консервированная фасоль - 1 банка

Молотый черный перец.

В сковороду налить оливковое масло, добавить томатный сок. Варить 5 минут, добавить лавровый лист, измельченный чеснок, соль и перец. Варить ещё 2 минуты под крышкой и выключить. Для фрикаделек смешать фарш, нарезанную луковицу, сырое яйцо и рубленую зелень. Перемешать, посолить и поперчить, сформировать фрикадельки. Бульон довести до кипения и положить фрикадельки, добавить перец горошком и лавровый лист.

Картошку нарезать кубиком, положить в бульон. Варить 30 минут. По желанию добавить в суп свежую или консервированную фасоль. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, пожарить овощи на оливковом масле и положить в бульон. В конце добавить в суп томатный сок, выключить после закипания. Оставить суп настояться на 30 минут.

Томатный суп с макаронами и овощами

Помидоры - 200 г.

Болгарский перец - 1 шт.

Картошка - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 3 зубч.

Морковь - 1 шт.

Макароны - 100 г.

Вода - 1.5 л.

Растительное масло - 1 ст.л.

Перец черный молотый.

Зелень по вкусу.

Лук нарезать мелко, чеснок измельчить. Морковь натереть на крупной терке. Картофель почистить и нарезать некрупным кубиком. Болгарский перец помыть, обсушить и нарезать кубиком. С помидора снять кожуру и мелко нарезать. На растительном масле до золотистого цвета обжарить лук, затем добавить морковь и чеснок, жарить 15 минут. Добавить томаты и болгарский перец, жарить 10 минут. В кастрюле нагреть воду, добавить картофель и жареные овощи. Варить всё вместе 30 минут. Затем добавить макароны, варить ещё 15 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова