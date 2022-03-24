Он подчеркивает, что россияне уже начали лоббировать свои "интересы войны".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что 24 марта в Брюсселе состоятся сразу три важных саммита, и Украина ждет серьезных шагов от НАТО, Европейского Союза и "Большой семерки".

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

"Все опросы показывают, что народы Европы и Америки нас поддерживают. Я благодарен всем вам за это. Благодарен от имени Украины. Каждому в Евросоюзе, США, Канаде, Британии и других странах за поддержку нас, поддержку свободы, за поддержку Украины", - сказал Зеленский.

Он отметил, что 24 марта в Европе, в Брюсселе, состоятся сразу три важных саммита.

"Саммит НАТО, саммит Евросоюза, саммит "Большой семерки", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул: "Я уверен, люди продемонстрируют, как они нас поддерживают. Но поддержать свободу должны и политики. Все они. Они должны поддержать борьбу за жизнь. Мы ждем серьезных шагов. От НАТО, ЕС, "Большой семерки". Мы знаем, что россияне уже начали лоббировать свои интересы. И это интересы войны. Мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами. Мы знаем, что они хотят потушить эту тему - тему борьбы против войны. Но потушить нужно войну".

Так, подчеркнул он, на этих трех саммитах будет украинская "крепкая позиция".

"На этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продался и предал", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб.

"Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Русские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. Просто потому, что оккупантов очень много. Просто потому, что Россия десятилетиями готовилась к этой позорной войне. Мы просили закрыть наше небо. И мы просили, чтобы помощь от НАТО для Украины была действенной и без ограничений. Любая поддержка оружием, в которой мы нуждаемся", - сказал Зеленский.

Также, добавил он, Украина просила, чтобы Альянс заявил, что всесторонне будет помогать Украине выиграть эту войну, очистить ее территорию от захватчиков и восстановить мир в стране.

"Свободные люди свободного мира, мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-то в НАТО, ЕС или в "Большой семерке". Сломать и перетащить на сторону войны. Увидим 24 марта", - подытожил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 24 марта примет участие в саммите НАТО.