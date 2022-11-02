"Зерновая сделка" формально действует до 19 ноября.

Российская сторона снова угрожает блокировать "зерновое соглашение". В Москве заявили, что решение о продлении сделки будут принимать после 18 ноября вне зависимости от решения Москвы возобновить участие

По словам заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко, Москва не возвращается в сделку, потому что не выходила из нее, а лишь возобновила свое участие

"Что касается решения вопроса о продлении, то это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих фактов. Главное из них - чтобы то сделка, которая была заключена с ООН, Украиной и Турцией, реализовывалась в полном объеме, ее украинская и российская часть. К сожалению, мы тут видим большую диспропорцию. Российская часть реализуется из рук вон плохо. Мы это будем учитывать", - заявил дипломат.

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Кроме того, президент РФ Владимир Путин дал указания российскому министерству обороны возобновить участие в зерновой сделке. При этом Москва оставляет за собой право выйти из нее, если Украина нарушит гарантии.

"Всем известно, что Украина использовала гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту, мы попросили от украинской стороны гарантий, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. И если Украина нарушит договор, то мы сами поставим зерно в беднейшие страны безвозмездно. При этом Российская Федерация не будет препятствовать поставкам Украиной зерна в Турцию", - заявил Путин

По его словам, Россия потребовала от Украины гарантий, что атак больше не будет, посредником выступили турецкие партнеры

"Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против РФ, сообщили в Минобороны РФ. Украина также официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы, отметили в ведомстве", - подытожил российский президент.

Стоит отметить, что "зерновое соглашение" формально действует до 19 ноября.

Зерновое соглашение 2022 - что известно

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН по обспечению экспорта украинского зерна Черным морем после полномасштабного вторжения российской армии. Соглашение подписали на 120 дней с возможностью пролонгации.

29 октября Москва заявила, что прекращает участие в "зерновой инициативы". Решение приняли якобы из-за взрывов в Севастопольской бухте во временно оккупированном Крыму. При этом президент Владимир Зеленский заверил, что Киев продолжит "зерновую инициативу".

ООН и Турция согласовали движение судов с украинским зерном, поэтому 31 октября из портов Украины вышли 12 судов из 354,5 тысячи тонн продукции.

В Мининфраструктуры подсчитали, что за три месяца "зернового соглашения" 422 судна экспортировали почти 10 миллионов тонн агропродукции.

2 октября в России заявили, что возобновляют свое участие в зерновой сделке. В свою очередь член парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук заявил, что России не нравится "зерновая сделка", потому что мир отказывается от их агропродукции в пользу украинской.

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