По словам президента, европейские партнеры Украины полностью поддерживают «нормандский формат» и ему не видят альтернативы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день альтернативы «нормандскому формату» как переговорной площадке относительно Донбасса нет, в то же время он выступает за параллельные прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и присоединение США к этому процессу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы на посту.

«Мы не закрыли вопрос плана «А» (относительно Донбасса - УНИАН), в связи с «ковидом» действительно остановились какие-либо наши встречи в «нормандском формате». Почему не останавливаем «нормандский формат»? Потому что другой площадки пока нет. Я выступаю действительно за параллельный прямой разговор с президентом РФ. Я считаю, что мы это сделали вовремя. Очень серьезно, мощно, и это остановило некоторые вещи», - заявил он.

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По словам президента, европейские партнеры Украины полностью поддерживают «нормандский формат» и ему не видят альтернативы.

«Я считаю, что кроме «нормандского формата», будет прямой разговор с президентом РФ, а кроме прямого разговора с ним, я вижу еще формат привлечения США и в эту дискуссию, в каком формате - пока не готов об этом говорить», - подчеркнул президент.

Встреча Зеленского и Путина: что известно

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге владимиру Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом он в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю ОП Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

Сегодня, 20 мая, Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет работы на посту президента Украины вновь выразил убеждение, что его встреча с президентом РФ должно состояться или на Донбассе, или на нейтральной территории.

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Автор: Константин Гончаров