Глава государства надеется, что высокий уровень поддержки и взаимодействия между Украиной и США будет сохраняться и в дальнейшем.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с конгрессменами от Республиканской партии США.

Во время вечернего обращения к украинцам он сообщил, что провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии во главе с председателем Постоянного комитета по вопросам разведки Майком Тернером.

"Поблагодарил за неизменную мощную помощь Америки. Всем - от президента Байдена, команды Белого дома, до обеих палат Конгресса и всей системе американской силы", - сказал Зеленский.

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Отдельно глава государства отметил, что встретился с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео. "Спасибо всем, кто помогает нам защищать свободу", - добавил Зеленский.

В Telegram президент добавил, что двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны США, президента Джо Байдена, всего американского народа сыграла решающую роль в способности нашего государства противостоять России в войне за свою свободу и демократические ценности.

Впоследствии в Офисе президента сообщили, что во время встречи Зеленский проинформировал делегацию Конгресса о ситуации на передовой и очертил прогноз ее развития на следующие месяцы.

Также он акцентировал на важности скорейшей передачи уже заявленной поддержки безопасности, отметив необходимость предоставления военной техники и вооружения.

Помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, в конце марта стало известно, что Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете помощи безопасности Украине на 2,6 млрд долл.

Ожидается, что новый пакет военной помощи будет включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и дополнительные снаряды для ПВО NASAMS.

Сегодня координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что они уже на этой неделе отправят в Украину новую военную помощь.

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