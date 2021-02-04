Моделирование социологами второго тура президентских выборов также показало, что Владимир Зеленский получает первенство в паре со всеми основными оппонентами - Петром Порошенко, Юрием Бойко и Юлией Тимошенко.

Президентский рейтинг с небольшим отрывом продолжает возглавлять действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля.

"Президентский рейтинг возглавляет Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором", - отмечают социологи.

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Также опрос показал, что за Юрия Бойко на выборах главы государства проголосовали бы 17,1% респодентов, Петра Порошенко - 16,4%, Юлию Тимошенко -12,3%, Игоря Смешко - 7,5%, Владимира Гройсмана - 4,3 %, Олега Ляшко - 4,0%, Дмитрия Разумкова - 3,2%, Сергея Притулу - 3,1%, Олега Тягнибока - 2,1%, Виталия Кличко - 1,1%.

Кроме того, моделирование второго тура президентских выборов показало, что Зеленский получает первенство в паре со всеми основными оппонентами.

В частности, в паре с Порошенко - 56% против 44%, в паре с Бойко - 60% против 40%, с Тимошенко - 55% против 45%.

В возможной паре Бойко и Порошенко первенство получает Бойко с результатом 51% против 49%.

Как проводился опрос

Опрос проводился среди 2 тыс. украинцев в возрасте 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера) - на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

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Автор: Антонина Доломанжи