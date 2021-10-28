Внеочередное заседание Рады может состояться на следующей неделе, поделились в "СН".

Во вторник, 2 ноября, может состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов", – написала она.

Речь идет о рассмотрении, в частности, проекта постановления О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 (№6154).

Читайте такжеРада не смогла направить Зеленскому запрос о гражданстве АксеноваТакже планируется рассмотреть законопроекты №6121 – о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства; №5873 – о совершенствовании системы управления сферой здравоохранения; №5694 – относительно функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана и №4542 – о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

По словам Палийчук, также будет предложено рассмотреть и другие вопросы повестки дня.

Напомним, 19 октября Верховная Рада одобрила закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" (регистрационный номер 5459-1). В парламенте документ о работе НАБУ поддержали 304 народных избранника.

Автор: Таня Поляковская