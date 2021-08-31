Планируются встречи и подписание стратегических документов в министерстве энергетики США, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и NASA.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет ряд встреч в Вашингтоне.

Об этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил в социальной сети Facebook.

"В Вашингтоне утро. Сегодня у президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписание стратегических документов в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже NASA", - сообщил Никифоров.

Также Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, презентует план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

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31 августа начался визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. На 1 сентября запланирована встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США планируется подписать три документа. Речь идет о документах по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Автор: Виталий Саенко