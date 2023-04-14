Президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте и оборонные нужды Украины с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных потребностях и усилении поддержки, о планируемых международных мероприятиях", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, он поблагодарил Сунака за осуждение нечеловеческой казни украинского воина.
Помощь Великобритании Украине
8 февраля премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов по управлению истребителями западного производства.
18 февраля Сунак сообщил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие.