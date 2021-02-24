Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту «Северный поток-2» и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, отдельное внимание было уделено проблематике обеспечения энергетической безопасности в Европе.

Лидеры стран скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту «Северный поток-2» и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество. Дуда согласился с Зеленским в том, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток-2».

«Этот проект, по сути, - западня для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы», - сказал Зеленский.

Собеседники также обсудили мероприятия, осуществляемые в Украине и Польше в контексте борьбы с пандемией коронавируса. Зеленский поблагодарил Дуду за инициативу передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, которую Польша планирует получить в рамках совместных закупок ЕС.

В ОП отмечают, что отдельной темой стало обсуждение ряда инфраструктурных проектов вблизи границы между Украиной и Польшей. Речь шла, в частности, о строительстве и ремонте дорог и модернизации пунктов пропуска.

Стороны также договорились продолжать в текущем году активный политический диалог, уделив при этом особое внимание экономической составляющей и реализации совместных проектов.

Кроме того, Зеленский пригласил президента Польши посетить Украину и лично принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите «Крымской платформы».

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История "Северного потока-2"

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Автор: Юлия Янкевич