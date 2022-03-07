В частности, он просит отказаться от нефти и нефтепродуктов из России, а также не поставлять в РФ товары и услуги.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир бойкотировать торговые отношения с Российской Федерацией.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Мы защищаемся от вторжения уже 12-й день. Мы никогда не хотели этой войны, но ее принесли к нам. Мы никогда не мечтали убивать, но нам приходится выбивать врага с нашей земли и из нашей жизни. Нам приходится терпеть то, чего ни один другой народ Европы не видел 80 лет. И именно на нашей земле решается, станет ли кто - то другой в Европе жертвой такой же агрессии", - отметил президент.

По словам Зеленского, он обсуждал с лидерами мира и слышал, что они соглашаются: будущее континента решает Украина - своим сопротивлением и ее друзья - своей помощью.

"Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит нужен новый санкционный пакет, новые санкции, новые санкционные шаги против войны ради мира. Нужен бойкот российского экспорта, в частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго, а можно просто моралью. Когда отказываешься давать деньги террористу", - подчеркнул он.

Глава государства также призвал бойкотировать поставки товаров в РФ.

"Если не могут придерживаться цивилизованных правил, то не должны получать и товаров и услуг. Пусть война их накормит", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что международное сообщество должно действовать еще более решительно.

"Когда кто-то теряет рассудок, надо потерять страх и забыть о коммерции. Надо защищаться. Надо быть моральными и государствам и компаниям. Надо бороться против нечеловеческой силы, которая хочет разрушить саму человечность. Успех украинской армии, воля украинского народа, принципиальность международных санкций - вот путь к миру", - сказал президент.

Как ранее сообщал УНИАН, уже более 100 различных иностранных компаний закрыли свои магазина и вышли из РФ. Такое же решение приняли и финские производители продуктов Valio и Paulig.

Кроме того, экспорт в РФ приостановили Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness), Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson) и Heineken, А Danone и Carlsberg приостановили инвестиционные проекты.

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