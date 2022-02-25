Ранее итальянский премьер пожаловался, что договорился с президентом Украины поговорить по телефону, а тот не вышел на связь.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему вовремя не поговорил с премьер-министром Италии Марио Драги.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои. Гибли люди. В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время. А Украина тем временем продолжает бороться за своих людей", - написал глава Украинского государства.

Ранее итальянский премьер пожаловался, что они с Зеленским договорились провести очередной телефонный разговор сегодня утром, однако президент Украины не вышел на связь.

Вас также могут заинтересовать новости: