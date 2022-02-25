Михаил Подоляк, советник Офиса Президента, на своем брифинге сказал, что РФ хочет уничтожить Владимира Зеленского. По его словам, это и есть главная цель российского вторжения в Украину.
"Главное, о чем я хочу сказать на сегодня уже понятный сценарий, базовый, фундаментальный сценарий спецоперации РФ. Единственная цель - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, уничтожить лично президента Владимира Зеленского. Только это является целью спецоперации. Поэтому идет такое безумное давление именно на Киев", - сказал Михаил Подоляк.
Напомним, что Зеленский ранее подтвердил, что он является "целью номер один" для российских войск, а его семья - "цель номер два". При этом он вместе со своей семьей остается в Киеве.