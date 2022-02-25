Глава Офиса Президента Михаил Подоляк назвал убийство Зеленского главной целью российского наступления.

Михаил Подоляк, советник Офиса Президента, на своем брифинге сказал, что РФ хочет уничтожить Владимира Зеленского. По его словам, это и есть главная цель российского вторжения в Украину.

"Главное, о чем я хочу сказать на сегодня уже понятный сценарий, базовый, фундаментальный сценарий спецоперации РФ. Единственная цель - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, уничтожить лично президента Владимира Зеленского. Только это является целью спецоперации. Поэтому идет такое безумное давление именно на Киев", - сказал Михаил Подоляк.

Напомним, что Зеленский ранее подтвердил, что он является "целью номер один" для российских войск, а его семья - "цель номер два". При этом он вместе со своей семьей остается в Киеве.

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