Зеленский утвердил состав Нацсовета реформ и сам его возглавил

Президент определил членов Нацсовета, которые принимают участие в ее работе по всем вопросам, и приглашенных для рассмотрения отдельных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ и сам ее возглавил.

Соответствующий указ №245/2020 от 23 июня опубликован на сайте главы государства.

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В частности, президент утвердил членов Нацсовета, которые принимают участие в его работе по всем вопросам:

президент Украины, председатель Национального совета реформ Владимир Зеленский;

представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер (по согласованию);

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;

представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко (по согласованию);

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

представитель общественного союза «Союз украинских предпринимателей» Вячеслав Климов (по согласию);

заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский (по согласию);

председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласованию);

вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников;

председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили (по согласию);

представитель общественного союза «CEO КЛУБ» Лана Синичкина (по согласованию);

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;

вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, отдельно глава государства определил членов Нацсовета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов: министр внутренних дел Арсен Аваков, первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец; председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (по согласию) Даниил Гетманцев и др.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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