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Зеленский утвердил состав Нацсовета реформ и сам его возглавил

15:01, 23 июня 2020
Политика
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Зеленский утвердил состав Нацсовета реформ / president.gov.ua

Соответствующий указ №245/2020 от 23 июня опубликован на сайте главы государства.

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В частности, президент утвердил членов Нацсовета, которые принимают участие в его работе по всем вопросам:

  • президент Украины, председатель Национального совета реформ Владимир Зеленский;
  • представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер (по согласованию);
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
  • представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко (по согласованию);
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • представитель общественного союза «Союз украинских предпринимателей» Вячеслав Климов (по согласию);
  • заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский (по согласию);
  • председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласованию);
  • вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников;
  • председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили (по согласию);
  • представитель общественного союза «CEO КЛУБ» Лана Синичкина (по согласованию);
  • вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;
  • вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, отдельно глава государства определил членов Нацсовета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов: министр внутренних дел Арсен Аваков, первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец; председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (по согласию) Даниил Гетманцев и др.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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