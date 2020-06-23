Зеленский утвердил состав Нацсовета реформ и сам его возглавил
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ и сам ее возглавил.
Соответствующий указ №245/2020 от 23 июня опубликован на сайте главы государства.
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В частности, президент утвердил членов Нацсовета, которые принимают участие в его работе по всем вопросам:
- президент Украины, председатель Национального совета реформ Владимир Зеленский;
- представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер (по согласованию);
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
- представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко (по согласованию);
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
- представитель общественного союза «Союз украинских предпринимателей» Вячеслав Климов (по согласию);
- заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский (по согласию);
- председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласованию);
- вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников;
- председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили (по согласию);
- представитель общественного союза «CEO КЛУБ» Лана Синичкина (по согласованию);
- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;
- вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, отдельно глава государства определил членов Нацсовета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов: министр внутренних дел Арсен Аваков, первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец; председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (по согласию) Даниил Гетманцев и др.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
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