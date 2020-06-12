Аваков предлагает "отжимать" организованную преступность из Запорожья

По словам Авакова, организованная преступность "сплотила" людей и попыталась превратить область в центр криминогенных событий.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что «ворам в законе» надо забыть про свою деятельность или ехать в другую страну, потому что в Украине другие приоритеты.

Об этом он заявил во время совещания руководителей правоохранительных органов в Запорожье, передает пресс-служба министерства.

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По словам Авакова, руководители собрались вместе, чтобы побороть организованную преступность, которая "сплотила" людей и попыталась превратить область в центр криминогенных событий.

«Мы договорились о системном наступлении на организованную преступность. Сегодня профессионально разобрали много ситуаций и конкретных схем. Наша философия – "отжимать" организованную преступность и преступные манеры из повседневной жизни запорожских граждан. Должно быть безопасно, понятно и конкретно», – сказал он.

Глава МВД уточнил, что речь о шести организованных преступных группировках, которые функционируют в Запорожье и одном – из Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Верховной Раде почти 60 народных депутатов, среди которых есть и из фракции "Слуга народа", зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел.

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