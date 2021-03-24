Тактика президента Украины Владимира Зеленского по коммуникации с Россией и Евросоюзом, внедряемая главой ОП Андреем Ермаком, позволила остановить попытку Кремля дезинформировать европейцев.

Об этом говорится в статье "Обозревателя».

"Старый мир все еще консервативен в политике. Вместо заявлений в Твиттере или Фейсбуке европейские дипломаты предпочитают старые добрые переговоры (хотя и в видеоформате). Наученная горьким опытом Банковая понимала, что только системное дипломатическое общение со странами Евросоюза дает Украине шансы в противостоянии с Кремлем. Поэтому по поручению Зеленского Ермак начал применять тактику тотальных переговоров с РФ и ЕС. Он постоянно инициировал формальное общение дипломатов Украины с коллегами из Европейского Союза. Цель такой тактики - действуя на опережение доносить до европейцев позицию Украины, не давая возможности Кремлю исказить реальность», - пишут СМИ.

Они приводят в пример недавний инцидент с представителем РФ в переговорах советников Нормандской четверки Дмитрием Козаком.

"Козак в письме к другим представителям Нормандской четверки позволил себе высказать ультимативные требования запретить Вооруженным силам Украины отвечать на провокации боевиков. На что Ермак жестко ответил Козаку, требуя вернуться к конструктиву и говорить о действительно мирном плане и дорожной карте по Донбассу, которую разработала Украина вместе с Германией и Францией. В Кремле притихли...», - отмечается в материале.

По мнению издания, еще одним важным активом в торгах с Брюсселем стало создание Центра противодействия дезинформации в Киеве.

«Европейцы и американцы высоко оценили проект, который задумывался Зеленским как мощный инструмент противодействия российской пропаганде не только в Украине, но и на международном уровне», - сообщается в статье.

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Автор: Иван Бойко